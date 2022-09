Apenas 30% das crianças tomaram a vacina contra a poliomielite

A Secretaria de Saúde de Mogi fará um esquema especial de vacinação contra a poliomielite nesta sexta (9) e sábado (10). As crianças de 1 a 4 anos (até 4 anos e 11 meses) de idade devem receber a dose – mesmo aquelas que estão com a caderneta de vacinação em dia.

Sete postos de saúde terão o horário estendido na sexta-feira, das 17h às 20h (Botujuru, Brás Cubas, Jd. Camila, Jundiapeba, Mineração, Jd.Maricá e Ponte Grande. No sábado, duas unidades ofertarão as doses: a UBS Jundiapeba, das 9h às 15h, e a UBS Santa Tereza, das 11h às 15h.

A iniciativa é importante, visto que nesta campanha a cobertura vacinal no município atingiu apenas 30,5% do público-alvo. A estimativa é que Mogi tenha 20.610 crianças nesta faixa etária, porém apenas 7.818 receberam a dose até o momento. A meta mínima é vacinar 95% das crianças deste grupo, para diminuir o risco do retorno da doença no país.

A vacina continua disponível em todos os postos de saúde durante a semana, das 8h às 16h. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi iniciada em 8 de agosto e a primeira etapa terminaria nesta sexta-feira (9), mas, em função da baixa adesão, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro.