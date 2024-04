APCD-RMC sugere instituição do “Abril Grená” no calendário oficial de Mogi

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes sugeriu ao município de Mogi das Cruzes a inclusão do “Abril Grená” no calendário oficial do município. O presidente da APCD-RMC, Paulo Henrique Oliveira, e o vice-presidente, Alexandre Balbi, entregaram o ofício pessoalmente ao prefeito Caio Cunha. Na região do Alto Tietê, a cidade de Poá já instituiu o “Abril Grená”, por meio de legislação de autoria do cirurgião-dentista e vereador Saulo Souza, atual secretário-geral da APCD-RMC.

O “Abril Grená” foi oficialmente instituído pelo Conselho de Regionais da APCD-Central, como um período dedicado à promoção da prevenção de doenças bucais, com realização de ampla campanha de conscientização da população sobre a importância de hábitos corretos de higiene bucal e de consultas regulares aos cirurgiões-dentistas. O mês de abril foi escolhido por ser o período de homenagens a Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira e patrono da Odontologia no Brasil, que é oficialmente marcada pela cor vermelho grená.

Como parte da ação proposta pelo CORE, as APCDs regionais estão incentivando as prefeituras de todo estado a criarem leis municipais sobre o “Abril Grená”. A diretoria da APCD Regional Mogi das Cruzes realizou a entrega do ofício ao prefeito Caio Cunha na última sexta-feira, no prédio sede da administração municipal. O encontro contou com a participação do coordenador municipal de Saúde Bucal, o cirurgião-dentista Cid Torquato.

“Mogi das Cruzes tem realizado um trabalho exemplar no atendimento primário à Saúde Bucal da população, em um demonstrativo de que a administração municipal reconhece a importância dos investimentos na área da Odontologia. O prefeito informou que enviará o documento para que a Câmara Municipal estude a possibilidade de criação de uma lei municipal para oficialização do Abril Grená em Mogi das Cruzes. Estamos confiantes de que o nosso pleito será avaliado e poderá ser atendido”, destaca o presidente Paulo Oliveira.

No ofício entregue ao prefeito Caio Cunha, a APCD-RMC sugere, entre as possíveis ações a serem realizadas no período do “Abril Grená”, a conscientização da população sobre hábitos de higiene bucal adequados, alimentação saudável e combate ao uso do tabaco e de bebidas alcoólicas. O ofício ainda indica a importância da promoção de esclarecimentos que ajudem a reduzir a incidência de problemas bucais como cárie dentária, gengivite e doenças periodontais.

A APCD-RMC sugere ainda que durante o “Abril Grená” sejam feitas orientações à população sobre bruxismo, halitose e importância do aleitamento materno na prevenção dos distúrbios de oclusão. Por meio da campanha, o município ainda poderá levar informações à população sobre o câncer bucal e outras doenças sistêmicas causadas por problemas bucais. “Por meio de orientação e informação, podemos prevenir diversos problemas de saúde bucal em todas as faixas etárias da população. Queremos levar o grená da Odontologia para todos os cantos da cidade”, destaca o vice-presidente da APCD-RM, Alexandre Balbi.

Abril Grená em Poá

Desde o ano de 2019, o município de Poá possui uma lei municipal que institui o “Abril Grená” e o “Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal”. A legislação é de autoria do cirurgião-dentista e vereador Saulo Souza, que atualmente também ocupa o cargo de secretário-geral da APCD-RMC. Na época, o parlamentar abriu diálogo com o CORE na APCD-Central para que a lei poaense pudesse estar em completo alinhamento com campanha proposta em todo estado.

“A legislação que cria o “Abril Grená” em Poá é muito completa e prevê ações em diversos âmbitos da Odontologia, sempre com o objetivo central de promover orientação e prevenção em Saúde Bucal. O maior beneficiado é o cidadão, que pode receber informação, diagnóstico e encaminhamento para tratamento. Espero que o exemplo de Poá possa inspirar Mogi das Cruzes e outros municípios da região”, destaca Saulo Souza.