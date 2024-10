APCD-RMC e “Melhores do Ano” premiam profissionais da odontologia do Alto Tietê

A APCD-RMC divulgou os resultados e entrega dos prêmios na sexta-feira (4), durante a Festa Dia do Dentista 2024

A Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) realizou a entrega do prêmio “Melhores do Ano” na última sexta-feira (4). No total, 68 cirurgiões-dentistas foram indicados e concorreram em oito categorias diferentes. Os grandes vencedores da premiação, cujo resultado foi decidido por meio de votação popular, receberam os troféus durante solenidade na Festa Dia do Dentista 2024, que reuniu cerca de 400 pessoas no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

A realização do prêmio é uma iniciativa da atual gestão da APCD-RMC, composta pelo presidente Paulo Henrique Oliveira, o vice-presidente, Alexandre Balbi, o tesoureiro André do Carmo e a diretora de Marketing, Roberta Spinosa, que também é conselheira do CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo). Além da diretoria da Associação, o evento reuniu diversas autoridades, entre elas: o presidente da ABCD (Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas), Silvio Cecchetto, o secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia, Claudio Miyake, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, e o vice-prefeito eleito, Téo Cusatis, entre outros.

“A Festa Dia do Dentista 2024 foi um marco importante para a Odontologia regional. A presença de tantas autoridades, das mais diversas esferas, é um demonstrativo da força da nossa classe na região do Alto Tietê e um reconhecimento à seriedade do trabalho desenvolvido pela APCD Regional Mogi das Cruzes. Estamos felizes e orgulhosos pela realização de um evento de altíssimo nível”, destaca o presidente da APCD-RMC, Dr. Paulo Henrique Marques de Oliveira.

Melhores do Ano

Para iniciar a entrega da premiação do “Melhores do Ano”, a APCD-RMC realizou a entrega do Troféu Tiradentes ao Dr. Galdino Iague Junior, cirurgião-dentista e professor universitário que atuou como ortodontista clínico durante 41 anos. Ex-presidente da Associação, ele é graduado em Biologia e Odontologia, especialista em Ortodontia com cursos no Brasil e nos EUA e mestre em Ensino Odontológico. No ano de 2008, foi condecorado pelo CRO-SP com a medalha e comenda Tiradentes.

Em seguida, foi dado início à divulgação dos resultados da votação. Na categoria “Mestre APCD do Ano”, a vencedora foi Aline Trípode Brites Braceiro, com 14,7% dos votos. Já para o “Aluno APCD do Ano”, Tayane Cristina Chaves Ramos levou a premiação com 19,5% da votação. Como “Docente do Ano”, foi eleita Soraya Fernandes, alcançando 43,3% da preferência das pessoas que responderam à enquete.

Na categoria “Odontologia na Rede Pública”, a cirurgiã-dentista Desirée Cavalcanti foi a grande vencedora com 31% dos votos. O projeto Boca Feliz obteve 34% da votação total e venceu o prêmio no quesito “Odontologia Solidária”. Já em “Odontologia das Redes Sociais”, quem levou o troféu foi a cirurgiã-dentista Maria Bianconsini, com 32,3% dos votos.

Para finalizar a premiação, foram realizadas as entregas dos troféus para as duas categorias consideradas mais concorridas. A cirurgiã-dentista Alessandra Prado alcançou 33,1% dos votos e foi eleita o “Destaque da Odontologia”. Por fim, na categoria “Empreendedor do Ano”, a grande vencedora foi a cirurgiã-dentista Valéria Cardoso, com 28,2%.

“Todos os 68 cirurgiões-dentistas indicados ao prêmio Melhores do Ano são merecedores de grande reconhecimento por suas trajetórias profissionais. São profissionais de sucesso, que exercem a Odontologia de forma ética, e considerados grandes referências para a classe. Em nome da APCD Regional Mogi das Cruzes, deixo meus cumprimentos a todos eles e meus parabéns aos vencedores”, destacou o vice-presidente, Alexandre Balbi.

65 anos da APCD-RMC

A Festa dia do Dentista 2024 também marcou os 65 anos da APCD-RMC, entidade sem fins lucrativos que trabalha pela valorização da Odontologia e da profissão do cirurgião-dentista em toda a região do Alto Tietê. Fundada em 22 de outubro de 1959, é referência regional na área odontológica.

Há mais de uma década, a instituição se destaca também na área acadêmica. Como extensão da FAOA (Faculdade de Odontologia da APCD), oferece cursos de especialização registrados junto ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) e reconhecidos com nota 5 do MEC, que é conceito máximo de pontuação da educação superior no país.

A APCD-RMC também realiza importante trabalho social, oferecendo atendimento especializado com valores reduzidos aos pacientes que passam pelas triagens na clínica acadêmica da instituição.

A diretoria da APCD-RMC esteve presente no evento: Alexandre Balbi, vice-presidente; Paulo Henrique Oliveira, presidente; Roberta Spinosa, diretora de Marketing; e André do Carmo, tesoureiro