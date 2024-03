Apampesp completa 30 anos em defesa dos direitos do professor aposentado e pensionista

A Apampesp (Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo) completa 30 anos de fundação no dia 18 de outubro. A comemoração, contudo, já começou. A diretoria da entidade escolheu março, o mês da mulher, para dar início às comemorações pelos anos de luta pelo professor aposentado e pensionista.

O dia 8 de março foi de festa na sede regional de Mogi das Cruzes, como disse a atual dirigente da Apampesp, Idalina de Campos Cardoso, atual dirigente da unidade: “Nós, mulheres, sabemos que fomos e ainda somos maioria nas escolas espalhadas pelo país, e o que não nos faltou durante os anos de atividade no magistério e não nos falta nos dias de hoje é força de vontade para continuar lutando por uma carreira e uma aposentadoria mais dignas.”.

A Apampesp mantém um corpo associativo fortalecido e um departamento jurídico atuante em defesa pelos direitos dos professores aposentados e pensionistas do Alto Tietê. Além disso, ela é participante ativa da Comissão Consultiva Mista do Iamspe, para garantir a saúde e o bem-estar dos associados. A entidade também se destaca pela presença marcante em Brasília, onde acompanha de perto a movimentação de projetos que envolvem o aposentado do Magistério Público.

“Foram muitas conquistas em todos estes anos de história. Dentre elas, vale destacar que, atualmente, a Apampesp mantém a Casa do Professor Aposentado, uma acomodação de baixo custo, localizada na Vila Mariana, em São Paulo, para os associados que visitam a capital paulista ou precisam ir até a cidade por causa de algum tratamento de saúde, por exemplo”, explica a dirigente Idalina.

A entidade mantém, ainda, uma sede recreativa em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, proporcionando uma hospedagem confortável, de frente para o mar e com estrutura completa para alguns dias de descanso.

Em Mogi das Cruzes, a sede regional da Apampesp fica na Rua Navajas, 222 – Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h. O telefone para mais informações é o (11) 4791-2150 ou (11) 9 5813-1537 (número com Whatsapp).