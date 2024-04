Animais da ONG FERA estarão neste fim de semana no Akimatsuri

A ONG FERA promove, neste fim de semana, mais um evento de adoção de cães e gatos. A ação será no bairro Porteira Preta, durante o Akimatsuri – a tradicional festa do Outono, da colônia japonesa. É a primeira vez que a cidade Mogi das Cruzes tem um evento tão importante, reunindo cultura japonesa e a Causa Animal.

Os animais da ONG FERA – filhotes e adultos – estarão disponíveis para visitação das 10 às 16 horas.

“É uma grande honra poder participar deste evento, pois trata-se de uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, totalmente voluntário, dedicado à Causa Animal, além de podermos conseguir uma nova família aos nossos cães e gatos. Toda chance precisa ser aproveitada. Eles merecem”, afirma Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora da ONG, criada em julho de 2014, com o intuito de lutar pela conscientização humana e pelo respeito a todas as formas de vida.

“Cada um desses animais têm uma história única e emocionante de superação, esperando ansiosamente por alguém especial para compartilhar suas vidas. Adotar é mais do que simplesmente levar um animal para casa, é uma jornada de amor e transformação mútua. Quem resgata quem, afinal? A arte da adoção nos lembra constantemente do poder do amor e da gratidão”, reforça Fernanda.