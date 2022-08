Ângelo Lazzurri, proprietário da Cantina D’Angelo, morre em Mogi

O comerciante Ângelo Lazzurri, proprietário da Cantina D’Angelo, faleceu nesta quinta-feira.

Lazzurri veio da Itália com os pais em 1949 e se tornou dono de um dos principais e mais tradicionais restaurantes italianos de Mogi e Região.

“Com muito amor, durante 25 anos, ele trabalhou arduamente para sempre atender bem a todos que pela Cantina passaram. Que o Pai o receba de braços abertos e com todo carinho que ele merece! Aqui ficarão as boas risadas, os grandes ensinamentos e uma saudade enorme!”, publicou a página do restaurante.

“Uma pessoa que é marcante em Mogi. Atencioso. Com um restaurante que é roteiro obrigatório há anos. Nossas homenagens a ele, consolo aos familiares”, disse um internauta.

O sepultamento aconteceu na manhã de hoje, no Cemitério São Salvador.