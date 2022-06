Amor (quase) à moda antiga

Guedes e Marie Esaka não são exatamente anônimos. Pais das influenciadoras digitais Tsuyami e Cecília Yaemi, com milhares de seguidores, eles próprios enveredaram pela Internet. O casal comanda o canal Família Esaka, com mais de 258 mil seguidores das receitas deles. A ideia de criar um canal de receitas veio depois da passagem deles no reality do SBT “Famílias Frente a Frente”, onde chegaram até à final.

O dia a dia da família é compartilhado pelo canal das filhas, mas o casal mesmo prefere é a discrição do amor à moda antiga. Juntos há mais de 45 anos, eles são os maiores apoiadores da carreira de Tsuyami e Cecília. São elas que dividem com os seguidores a rotina da família, incluindo as viagens todos juntos – momentos que mostram a cumplicidade da família.

Mas é o amor entre Guedes e Marie Esaka que será homenageado hoje aqui. E esse é visível para todos – tanto que eles foram escolhidos para, dentre outros casais, estrelarem a campanha de Dia dos Namorados do Mogi Shopping.

Casal estrela a campanha do Mogi Shopping (Foto: Márcio Ribeiro/Divulgação)

Guedes é tido como uma pessoa prática. Ele gosta, na verdade, é de tudo à moda antiga e, com a sabedoria que conquistou ao longo da vida, aprendeu que o mundo da Internet pode trazer uma sensação de ilusão. Mas, mesmo que acostumado com as câmeras, número de seguidores, visualizações e monetização, ele ainda vê o canal mais como um hobby. “Gostamos de cozinhar e temos muito respeito com os nossos seguidores, nosso compromisso é de publicar três vídeos por semana, e nós fazemos tudo, gravamos e editamos”, conta Guedes.

Mas e longe das câmeras, como é a vida dos dois? Exatamente como se vê na internet. O amor e cumplicidade no “off” é igual às fotos postadas nos perfis do Instagram: eles são extremamente apaixonados um pelo outro. Cada um do seu jeito, Guedes mais falante, Marie mais observadora, os dois se completam e falam do que realmente importa em um relacionamento. “É o amor, a gente se ama, esse é o segredo”, diz. Guedes.

Marie vai mais além: para um casamento dar certo, é preciso que haja cumplicidade, respeito e o casal precisa saber ceder. Mas, para Guedes, tudo isso sempre estará intrínseco se o amor estiver presente. “Se eu amo a minha esposa, eu vou respeitá-la sempre, e vou saber ceder sempre para a ver bem e feliz”.