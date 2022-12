Amigos homenageiam empresário Sílvio Grillo nas redes sociais

Amigos e ex-funcionários de Sílvio Grillo, que morreu em um acidente de moto no último sábado, 17, prestaram condolências e homenagens nas redes sociais. O empresário sofreu um acidente na Ayrton Senna e não resistiu. O enterro aconteceu no domingo.

“Tantos momentos que ficarão em minha memória! As gratificações de trabalho, o reconhecimento e carinho com todos, os bolos de aniversário, sim, Sr Silvio sabia do aniversário de todos e sempre trazia um bolinho para comemorar”, conta Lilian Nascimento.

“Um homem incrível, de um coração imenso, humilde, sempre com sorriso no rosto, tratava todo mundo igual, como uma família, descanse em paz Silvio”, lamentou Elaine Leite.

“Muito triste Recebi uma triste notícia que o Silvio Grillo sofreu um acidente de moto e faleceu. Deixou essa breve passagem fazendo o que gostava, pilotando moto, e foi aos braços de Deus, pois era bum bom homem e grande amigo”, escreveu o advogado José Beraldo.

O prefeito de Mogi Caio Cunha também prestou condolências. “Silvio Grillo nos deixou fazendo o que mais gostava de fazer: pilotar sua moto. Mogiano raiz. Um verdadeiro Mogizeiro. Deixa um legado de empreendedorismo com suas filhas. Meus sentimentos a família e amigos”.