American Circus estreia nesta sexta no Mogi Shopping

Um dos melhores espetáculos da atualidade, o American Circus chega ao Mogi Shopping para uma temporada de dois meses. A atração reúne artistas de várias partes do mundo, com destaque para o Palhaço Peteca, que encanta adultos e crianças. A estreia será nesta sexta-feira (28/7), às 20h, na estrutura montada no estacionamento do shopping.

As apresentações reservam muita ação e adrenalina com os pilotos do globo da morte e um número de tirar o fôlego com trapezistas voadores, considerado um dos mais belos espetáculos e somente apresentado nos maiores circos do Brasil.

Show de mágica, precisão e sangue frio com o personagem Arqueiro, malabaristas e equilibristas, além da participação especial do Homem Aranha e o mundo dos dinossauros, especialmente para as crianças, completam as atrações, com indicação para públicos de todas as idades.

O American Circus funciona de segunda a sexta às 20h; aos sábados, domingos e feriados serão três sessões, às 16h, 18h e 20h. Os valores variam conforme o setor: R$ 40 popular, R$ 60 cadeira central e R$ 100 vip (valores inteiros). Meia entrada é válida para estudantes, professores, militares, id jovem, idosos, doadores de sangue, PCDs, crianças de 2 a 12 anos; autistas têm entrada gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria no local ou antecipadamente pelo site da atração ( sympla.com.br/americancircus ), onde também estão disponíveis mais informações sobre benefícios da meia entrada, sessões e valores, bem como no Instagram ( @americancircusbrasil ).

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, redes sociais (@mogishopping), site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

American Circus – Mogi Shopping

Quando: Estreia na sexta-feira (28/7), às 20h.

Sessões: segunda a sexta às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Quanto: valores variam conforme o setor: R$ 40 popular, R$ 60 central e R$ 100 vip (valores inteiros). Meia entrada para: estudantes, professores, militares, id jovem, idosos, doadores de sangue, PCDs, crianças de 2 a 12 anos; autistas têm entrada gratuita.

Ingressos: bilheteria no local ou pelo site sympla.com.br/americancircus (consulte mais informações sobre benefícios da meia entrada, sessões e valores) e Instagram @americancircusbrasil.

Onde: estacionamento do Mogi Shopping.