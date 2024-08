Alunos já podem se inscrever para a 20ª edição dos Jogos Estudantis de Bertioga

Os Jogos Estudantis atingem estudantes dos ensinos fundamental e médio

A 20ª edição dos Jogos Estudantis de Bertioga está em clima olímpico, com início no dia 13 de agosto e término em 7 de setembro. A competição será realizada no Ginásio Alberto Alves, E.M. José de Oliveira, E.M. Boraceia, Complexo Esportivo Pé N’Areia, Piscina do Paço Municipal e Centro de Treinamento de Tênis de Mesa.

As inscrições estão abertas até 2 de agosto e devem ser preenchidas pelos responsáveis das escolas no seguinte no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzQ2fxcR3sD4EzgbbD2OBjItaX8zbNjOiecXb-I7mzuA8ejQ/viewform. O congresso técnico será realizado no dia 5 de agosto, onde dúvidas serão esclarecidas.

A competição envolverá as escolas das redes de ensino do município, desde o ensino fundamental até o ensino médio, competindo em 15 modalidades esportivas. As novidades deste ano serão: beach tennis e vôlei de praia. Os jogos ainda contam com basquete, câmbio, atletismo, caratê, damas, futsal, handebol, judô, natação, queimada, tênis de mesa, vôlei e xadrez. As modalidades serão divididas em cinco categorias: sub-08, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-17.

O projeto é o maior da região e envolve toda a rede municipal de ensino e o ensino médio. Eles também são uma oportunidade para os atletas que disputarão os Jogos Abertos da Juventude, Regionais e Abertos do Interior.