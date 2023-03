Alunos da rede municipal serão avaliados a partir desta semana

A partir desta segunda-feira (27/03), as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino começarão a aplicar a avaliação E-Aprendi, elaborada pela equipe de Avaliação do Departamento Pedagógico (Deped) da Secretaria Municipal de Educação, para as turmas de 2º ao 5º ano. O objetivo é diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes para a recuperação e recomposição das aprendizagens.

A aplicação da prova será do dia 27 de março a 06 de abril para o 2º e 3º ano e do dia 10 a 20 de abril para o 4º e 5º ano, contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os estudantes irão fazer a E-Aprendi na escola por meio da plataforma Simulados, assim como nas edições anteriores. É importante a presença de toda a turma para a realização da avaliação.

Já os alunos do Cempre Benedito Ferreira Lopes (única escola municipal a atender do 6º ao 9º ano) farão a E-Aprendi de Língua Portuguesa e Matemática no período de 3 a 20 de abril. A avaliação foi elaborada pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes e tem a finalidade de avaliar o potencial dos estudantes a partir das habilidades do Currículo Paulista – Ensino Fundamental Anos Finais.

A E-Aprendi é realizada desde 2015 na rede municipal de ensino e desde 2021 passou a ser um importante instrumento para o programa Aprender Mais e Ninguém pra Trás, que tem o objetivo de recompor, recuperar e ampliar as aprendizagens. A partir dos resultados são gerados dados para o desenvolvimento das políticas públicas da Secretaria de Educação para a qualificação das aprendizagens dos estudantes. Para as escolas, a prova, aliada a outros instrumentos avaliativos, alimenta a instituição e os professores com elementos para a análise e replanejamento de propostas pedagógicas a favor da aprendizagem.

A avaliação é feita de forma acessível e apresenta recursos para os estudantes com deficiência. As escolas irão comunicar os pais e responsáveis sobre as datas que a prova será aplicada e reforçar a importância da presença dos estudantes.