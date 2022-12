Alto Tietê conta com mais de 800 vagas para o Vestibular das Fatecs

O processo seletivo para as Faculdades de Tecnologia Estaduais (Fatecs) tem 880 vagas abertas para cursos superiores tecnológicos gratuitos para a região do Alto Tietê. Os interessados em participar têm até as 15 horas do dia 15 de dezembro para realizar a inscrição, pela internet. O valor da taxa de R$ 91 e a prova será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023.

O Vestibular das Fatecs oferece oportunidade para que os candidatos estudem nas unidades de: Ferraz de Vasconcelos (80), Guarulhos (280), Itaquaquecetuba (240) e Mogi das Cruzes (280). Em todo o Estado, são mais de 18,7 mil vagas e 87 opções em cursos.

Inscrições

O candidato que deseja concorrer a uma vaga no processo seletivo para o primeiro semestre de 2023 deve ter cursado o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

Para realizar a inscrição é preciso preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. Feito isso, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de R$ 91 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet disponível no site do Vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.

Ao realizar o preenchimento do formulário de inscrição, é preciso escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para que seja realizada a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.

Confira outras datas do calendário do Vestibular das Fatecs:

7 de novembro a 15 de dezembro – até as 15 horas: Inscrição para o processo seletivo;

6 de dezembro – a partir das 15 horas: Resultado dos recursos de isenção e redução;

5 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação dos locais de prova;

8 de janeiro de 2023 – às 13 horas: Exame do Vestibular;

9 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação do gabarito oficial

18 de janeiro de 2023 – a partir das 15 horas: Divulgação da lista de classificação geral e primeira lista de convocação;

19 e 20 de janeiro de 2023: Matrícula da primeira lista de convocados por meio do “Sistema de Matrícula Remota”;

30 de janeiro de 2023 – a partir das 15h: Divulgação da segunda lista de convocação;

31 de janeiro de 2023: Matrícula da segunda lista de convocação e envio de documentos.