Altar Cozinha Ancestral participa de experiência gastronômica

Em uma parceria emocionante, o renomado restaurante Altar Cozinha Ancestral e Shihoma se unem para apresentar uma experiência gastronômica exclusiva: o Shihoma Invita. Este evento especial acontecerá na próxima terça-feira,19, às 18h30, prometendo uma noite de celebração da culinária brasileira e ancestralidade.

O evento promete uma jornada culinária excepcional, com cada prato meticulosamente preparado para encantar o paladar dos convidados. O menu, inspirado em tradições ancestrais e na cultura brasileira, será iniciado pontualmente às 19h, garantindo uma experiência sensorial única.

Aqueles que chegarem atrasados serão gentilmente instruídos a seguir o menu na etapa atual e, antes da sobremesa, terão a oportunidade de retomar as etapas perdidas anteriormente.

O menu oferece uma ampla variedade de pratos deliciosos, incluindo marisco branco, crudo de peixe, tartare de carne, raviolo, carne de sol e uma irresistível cocada mole. Cada prato é cuidadosamente harmonizado com uma seleção de vinhos e bebidas premium, proporcionando uma experiência gastronômica verdadeiramente memorável.

Os convidados têm a opção de trazer sua própria garrafa de vinho, com uma taxa de rolha de R$100,00 por garrafa. A entrada para este evento exclusivo é R$390 por pessoa, com o serviço não incluído.

“Vai ser uma grande alegria realizar esse jantar e poder compartilhar nossos sabores e tradições com o público do Shihoma. O projeto representa a união e a troca entre diferentes cozinhas e culturas, algo que sempre buscamos em nossa gastronomia”, destaca Carmem Virgínia, chef do Altar Cozinha Ancestral.

Serviço

Shihoma Invita + Altar Cozinha Ancentral

Data: 19/03 (terça-feira)

Horário: 19h (primeiro giro) 21h10 (segundo giro)

Endereço: Medeiros de Albuquerque, 431 Vila Madalena

Valor: R$ 390,00 Menu | R$ 680,00 Menu + Harmonização

Instagram: @pastashihoma @altarcozinhaancestral

Contato: (11) 97560-0188 – WhatsApp | Telefone: (11) 3819-2333