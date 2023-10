Almoço italiano em prol da Festa do Divino será dia 29 de outubro

Estão à venda os convites para o “Almoço Italiano”, com apresentação musical do cantor Tony Angeli, em prol da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024. O evento ocorrerá no dia 29 de outubro, a partir do meio-dia, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O convite pode ser reservado pelo WhatsApp (11) 9 3207-5192. Há um mapa de mesa disponível na Loja Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387 – Centro), por meio do qual o devoto pode escolher onde deseja sentar e depois pega o convite. O valor é R$ 70 (bebidas e sobremesas serão cobradas à parte). Criança até os 7 anos não paga.

No próximo ano, a 411ª edição da festividade religiosa, folclórica e cultural será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. À frente dela estão os Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos.

As últimas duas vezes em que o cantor esteve em Mogi foram no jantar também da Festa do Divino, nos anos de 2018 e 2019. Ele é um dos maiores intérpretes de canções italianas.

Desta vez, será um almoço, sob o preparo da equipe do renomado chef Valdir Stilhano, do restaurante Mirante do Paraíba, de Guararema, que promete preparar deliciosas massas com molhos diversos e risotos.

No repertório de Tony Angeli, além de seus sucessos, há os grandes hits da música italiana, como Roberta, All Di La, Dio Come Ti Amo, O Mio Senhore, Vollare, Sole Mio, Caruso e tantos outros sucessos que marcaram a época de ouro do gênero musical.

“O show do Tony Angeli é bem interativo. A apresentação não fica restrita ao palco. O cantor circula, cantando pelo salão, se juntando aos convidados, que cantam com ele!”, diz a Festeira Milena.

O Clube de Campo está localizado na rua Duarte de Freitas, 133, no Parque Monte Líbano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4790-6835.