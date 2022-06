Al Mahata tem programação para o Dia dos Namorados

O restaurante Al Mahata Comida Árabe prepara um fim de semana especial para celebrar a data mais romântica do ano. A programação começa na véspera do Dia dos Namorados, neste sábado, dia 11. Nessa data, a casa terá apresentação de dança do ventre e também tatuagem de henna. Os clientes poderão aproveitar o cardápio convencional do restaurante e conferir a novidade do estabelecimento: as esfihas abertas, disponíveis em vários sabores.

E no Dia dos Namorados, celebrado no domingo, 12 de junho, o Al Mahata, comandado por Rosane Leão e Qadis Taha, terá cardápio especial tanto no horário do almoço quanto no jantar. A refeição inclui as melhores iguarias árabes que já fazem sucesso na casa, como trio de pastas com kibe cru, tabule, arroz marroquino, falafel, mini kibe, charuto e sobremesas. O valor do cardápio do casal é R$ 130. E para tornar a noite ainda mais romântica, o saxofonista Barbosa se apresentará no local a partir das 19 horas.

O restaurante está aceitando reservas para ambos os dias pelo (11) 4796-1239 e está localizado na rua José Urbano Sanches, 549, esquina da Cap. Manoel Rudge, na Vila Oliveira.