Água no Chopp? (Fora do estádio)

Catar x Equador: muita gente vai embora e estádio fica vazio durante jogo

Al Bayt estava lotado com quase 70 mil torcedores no início da partida que abriu a Copa do Mundo, mas arquibancadas se esvaziaram com a bola ainda rolando

Estádio Al-Bayt teve 70 mil pessoas na abertura da copa

Muita gente faria tudo para estar em um jogo de Copa do Mundo. Em uma partida de abertura então? Seria ainda mais especial, certo? Bom, no Catar não foi bem assim… O Estádio Al Bayt ficou quase totalmente vazio durante boa parte do segundo tempo da derrota da seleção local por 2 a 0 contra o Equador, neste domingo (20/11).

Os gols do meia Enner Valência no primeiro tempo frustou totalmente a torcida dos donos da casa que apresentaram muito nervosismo e pouco futebol.

O Equador se aproveitou da fragilidade do adversário e abriu o placar aos 5 minutos com o nome do jogo, porém o VAR entrou em ação e anulou o gol de Valência.

Nome do jogo! O camisa 13 do Equador, Enner Valência marcou 3 gols (um anulado) na estreia do Equador contra os donos da casa

As duas equipes estão no grupo A da copa junto com Senegal e Holanda que se enfrentam amanhã às 13:00 de Brasília.