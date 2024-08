“Agosto Lilás” terá atividades para mulheres no Suzano Shopping

Com palestras, aulas de defesa pessoal e orientações práticas, o centro comercial receberá as mulheres entre os dias 20 e 28 de agosto

Empreendimento se uniu ao Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi) e à Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE) na campanha de conscientização para o fim da violência contra a mulher; as atividades começam na terça-feira (20/8) e são todas gratuitas

Em sintonia com a campanha dedicada a despertar na sociedade a conscientização para o fim da violência contra a mulher, o Suzano Shopping promoverá uma série de atividades, de 20 a 28 deste mês, no “Agosto Lilás”. A programação traz palestras, aulas de defesa pessoal e orientações práticas com o objetivo de levar à reflexão sobre o tema e empoderar o público feminino. Todas as atividades têm entrada gratuita.

O “Agosto Lilás” é uma realização do shopping em parceria com o Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Cravi) e a Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE). A abertura da programação será na próxima terça-feira (20/8), às 16h, com palestra sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, completados no dia 7 deste mês, com a professora Magna Damasceno, e a Patrulha Maria da Penha – serviço de proteção e garantia de direitos da mulher vítima de violência doméstica no município de Suzano.

Nos dias 21, 22 e 23 (quarta, quinta e sexta), das 13h às 17h, acontece o “Projeto Espaço de Apoio à Mulher”, com orientações ao público e distribuição de materiais informativos com a participação da equipe do Cravi.

E nos dias 21 e 28 (quartas), às 19h30, o “Espaço da Solidariedade” receberá o atleta Rafael Wan, que dará aulas de defesa pessoal para mulheres com o objetivo de capacitar o público feminino, com promoção da autodefesa e autoconfiança, em um ambiente seguro e acolhedor.

Todas as atividades acontecerão no “Espaço da Solidariedade” e têm entrada gratuita, mas, para garantir participação, é necessário fazer inscrição no site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

Além disso, serão realizadas ações diárias de arrecadação de itens de higiene, como sabonetes, absorventes, shampoos, entre outros. O espaço receberá ainda um mural de solidariedade, onde todos os visitantes poderão deixar mensagens de apoio às vítimas de violência.

Números alarmantes

O debate, a circulação de informações e o engajamento da sociedade na causa se mostra extremamente relevante. Segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio em 2023 – o maior registro desde a sanção da lei que tipifica o crime, em 2015.

As agressões decorrentes de violência doméstica tiveram aumento de 9,8%, e totalizaram 258.941 casos. Ainda conforme os números do panorama da violência contra as mulheres divulgados pelo governo federal, houve alta também nas tentativas de feminicídio (7,2%, chegando a 2.797 vítimas) e nas tentativas de homicídio contra mulheres (8.372 casos no total, alta de 9,2%), além de registros de ameaças (16,5%), perseguição/stalking (34,5%), violência psicológica (33,8%) e estupro (6,5%).

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br) ou pelo telefone: (11) 2500-7940.

O Suzano Shopping terá campanha de conscientização para o fim da violência contra a mulher;