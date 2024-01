Agendamento de castração de animais poderá ser feito pelo aplicativo Colab

A partir do dia 15 de janeiro, os mogianos poderão fazer o agendamento de castração de cães e gatos pelo Colab, o aplicativo de solicitação de serviços da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Será uma fase de testes, que vai ocorrer até fevereiro, para que seja analisada a viabilidade da ferramenta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal firmou parcerias com três clínicas veterinárias, que auxiliarão na execução das castrações, ao lado de veterinários da Prefeitura.

Assim que o pedido for feito pelo Colab, entrará no cronograma de serviços e seu andamento poderá ser acompanhado pelo solicitante. O procedimento ajuda a prevenir uma série de doenças, contribuindo também para a redução do número de cães e gatos abandonados nas ruas.

Para utilizar o Colab, basta o cidadão baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. É possível fazer 40 tipos diferentes de solicitações, cada uma com prazos descritos na carta de serviços, que variam de 30 a 90 dias, de acordo com a necessidade de cada demanda.

Não haverá mais agendamento presencial no PAC da Prefeitura. Os agendamentos presenciais continuarão a ser realizados apenas nas unidades do Mogi Fácil de Braz Cubas e Biritiba Ussu.

Mais informações sobre o Programa Permanente de Castração de Cães e Gatos do Município podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.