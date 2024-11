Agenda | Edição 1367

O Show do Paulinho

No dia 30, o Galpão Arthur Netto, em parceria com Severina C, promoverá uma noite de celebração. O homenageado será o músico Paulo Betzler, que apresentará um show no qual sua famosa percussão será o centro de todas as atenções. Betzler receberá ainda convidados como: Lívia Barros, Rui Ponciano, Evandro dos Reis, Helô Cabral, Anderson Oliveira, Bia Mello, Juliana Rodrigues. Milton Mor e Jaime Araújo.

Data: 30/10 (sábado) às 18 horas

Ingressos: reservas no (11) 91162325

Encontrin

Abrir espaço para a música autoral é o objetivo do evento “Encontrin”, promovido pela Produtora Origem. No dia 2, Guilherme Bandeira se apresentará no Sotéro Paulistano, onde mostrará suas composições e músicas que fazem parte de suas referências. O espaço tem um cardápio especial de comidas e bebidas da casa, além de oferecer um espaço aconchegante pra encontrar os amigos.

Data: 02/12 (segunda-feira) às 19 horas

Ingressos: R$ 25

Morte e Vida Severina

A Escola de Artes AJPS apresentará a obra de João Cabral de Melo Neto, no Teatro Vasques. Sob a direção de Priscila Nicoliche, a peça conta a saga de Severino, que deixa o sertão nordestino em busca de melhores condições de vida, e pelo caminho encontra outros, “iguais em tudo na vida”.

Data: 07/12 (sábado) às 19h30

Ingressos: R$ 35 (meia-entrada e antecipados) e R$60 (na porta)

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.