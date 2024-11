Agenda | Edição 1365

Big Charles Band

O Galpão Arthur Netto receberá a Big Charles Band que abrirá a Caixa de Pandora, comemorando seus trinta anos de existência. O repertório traz um resgate de canções que marcaram a música brasileira além de ser interativo: a banda atenderá aos pedidos do público. Nesta noite, será possível matar saudades do Severina Café, com um jantar preparado pela chef Alessandra Galino.

Data: 15/11 às 20 horas

Ingressos: R$ 20 reais e R$ 50 (incluso jantar), no Whats App: 11 911672325

Teatro e Workshop

O Galpão também receberá, no domingo, (17), a Cia Mariza Basso Formas Animadas com a peça “Obgestos 1,99”. Nela, os personagens “Faz Tudo” e “Chefe”, encenados por Victor Deluzzi e Mariza Basso, são os palhaços faxineiros que chegam para mais um dia de trabalho numa loja de variedades ambientada em cenário único. A circulação conta com o workshop “Vida de Objeto”, que será realizado no período da manhã. “Obgestos 1,99” tem o patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

Data: 17/11 10 horas (workshop) e 16 horas (espetáculo)

Entrada gratuita

Semana Abdias do Nascimento

Na semana de 20 de novembro, o Espaço Ousadia receberá uma programação especial em reconhecimento ao Dia Nacional da Consciência Negra, com atividades como o espetáculo “Doutor Gama”; as aulas abertas “Quem foi Abdias do Nascimento? A luta peça valorização da identidade e cultura afro-brasileiras” e “Experimento Cênico através da perspectiva do Teatro Africano”; e o círculo de experimentação social “Curumierê”.

Datas: 18/11 às 20 horas; 19/11 às 19 horas; 21/11 às 19 horas e 22/11 às 16 e 19 horas

Entrada gratuita

Dança no Sesc

A Passin Companhia de Dança levará para o Sesc Mogi: “Fênix- Onde Nascem Os Sonhos”. Ao explorar a busca pela felicidade nos corpos periféricos, o espetáculo de dança mistura toques africanos que vão do acústico ao sampler, destacando as mudanças das batidas e o aumento dos batimentos por minuto. Uma mistura do passado e futuro.

Data: 20/11 às 16 horas

Entrada gratuita

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.