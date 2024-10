Agenda | Edição 1361

Exposição em Suzano – Outubro Rosa

Desde o dia 14 de outubro, o Paço Municipal de Suzano é sede da exposição “As Guerreiras”, que tem como tema principal a conscientização sobre o câncer de mama. Com fotos e histórias de pacientes em tratamento oncológico, a iniciativa é uma oportunidade de reflexão e sensibilização sobre o enfrentamento da doença. A mostra faz parte do projeto “Guerreiras”, uma iniciativa do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes e da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco.

Data: até o fim do mês das 8 às 16 horas

Shows no Sesc

Geraldo Azevedo

O Sesc Mogi recebe hoje o cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo. Responsável por sucessos como “Dona da Minha Cabeça”, “Dia Branco” e “Taxi Lunar”, o músico promete um show com clima aconchegante, lembrando os sucessos que marcaram a memória afetiva de várias gerações e ainda apresentará canções inéditas.

Data: 18/10/2024 (hoje) às 19 horas

Ingressos: R$ 18; R$ 30 e R$ 60

Classificação: 12 anos

Paulo Miklos

Celebrando quarenta anos de carreira o cantor, compositor e ator Paulo Miklos traz para Mogi um show que lembra toda sua trajetória, dos grandes sucessos dos Titãs até suas canções da carreira solo. Miklos fará ainda homenagens a artistas como Adoniran Barbosa, e Raul Seixas. O público poderá cantar junto músicas como “Sonífera Ilha”, “É Preciso Saber Viver” e “Pra Dizer Adeus”.

Data: 19/10/2024 (sábado) às 18 horas

Ingressos: R$ 18; R$ 30 e R$ 60

Classificação: 12 anos

Ancestralidade Feminina

A atriz e cantora Mayana Neiva levará para o Sesc Mogi o show “Tá Tudo Aqui Dentro”. No espetáculo, a artista paraibana revisita suas raízes nordestinas, brasileiras e latino-americanas, celebrando a ancestralidade feminina.

Data: 24/10/2024 (quinta-feira) às 20 horas

Entrada gratuita

Topsyturvy

A banda conhecida, desde 2009, por fazer um “rock abrasileirado frenético mogicruzense” celebrará quinze anos de carreira no Galpão Arthur Netto. No show de abertura terão as participações dos artistas Pato Ataca, Haira Pereira e de Thania Só.

Data: 19/10/2024 às 18 horas

Ingressos no site Sympla

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.