Agenda | Edição 1358

Carmina Burana

O Coral Musicativa apresentará no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) “Carmina Burana Cantos da Taberna, Uma Celebração à Vida”. Sob a regência do maestro Cleber Harmon, o concerto trará a célebre cantata profana de Carl Orff, composta em 1935. A apresentação contará com aproximadamente 150 músicos, entre coral infantil, adulto, solistas e bailarinos.

Data: 05/10 (amanhã) às 20 horas

Entrada gratuita

Circo da Mafalda

O Sesc Mogi receberá o Circo da Mafalda, com o Teatro da Mafalda. O espetáculo conta a história de Mafalda, que traz com sua sabedoria circense uma pesada corrente que oprime seu peito e perdas de memórias repentinas, mas com a amizade dos artistas envolvidos no espetáculo, terá um final surpreendente. Música, malabares, destrezas e números de magia e ilusionismo se misturarão com a história da personagem.

Data: 05/10 (sábado) às 16 horas

Entrada gratuita

No Ritmo do K-POP

Dentro das atividades da Semana Geek, o Sesc receberá o Grupo Yong Hang, que levará para o público jovem a música e a energia contagiante que envolve os K-popers. O grupo tem como proposta uma apresentação com muita dança, energia e com toda a cronologia do K-Pop, do seu início até a atualidade.

Data :11/10 (sexta-feira) às 19h30

Entrada gratuita

A Queda

O Espaço Ousadia receberá no mês de outubro o Coletivo Canto da Lua com a peça “A Queda – Uma Sátira Sobre Homens”. Nela, a atriz Clara Rotta dá vida à palhaça Lili, que faz uma contação de histórias trágicas que viveu em seus relacionamentos, desde encontros casuais até relacionamentos íntimos. A peça é uma tragédia, sátira do momento atual no qual a protagonista é uma sobrevivente, como muitas mulheres do planeta.

Datas: 06/10; 11/10 e 25/10

Ingressos no site Sympla

Curso de pandeiro

A partir deste mês, o Galpão Netto promoverá aulas de pandeiro com o percussionista, músico e produtor cultural, Paulo Betzler. Com a duração de seis meses, o curso terá como temas das aulas técnicas do instrumento, ritmos e a história do pandeiro.

Data: todas as terças, a partir de outubro

Informações no WhatsApp: (11) 99886-9187

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música