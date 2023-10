“Acampadentro” diverte a criançada no Halloween do Clube de Campo

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) entrou no clima de Halloween e promoveu duas noites de muita agitação para os pequenos associados curtirem o “Dia das Bruxas”. É o “Acampadentro”, tradicional evento coordenado pelo Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi) e que reúne a garotada para uma noite inesquecível com direito a desfile de fantasias, piquenique, baladinha, gincanas, contação de histórias e cineminha.

Dividido em dois grupos (de 4 a 6 anos e de 7 a 10 anos), o “Acampadentro” se tornou um evento esperado pelas crianças e também pelos pais ao longo do ano.

Com a temática de Halloween, os jovens associados pernoitam no Clube de Campo, que os recebe com uma programação repleta de atividades. O complexo esportivo e de lazer disponibiliza uma maquiadora para produzir os pequenos, que comparecem todos fantasiados.

O clube realizou nas últimas semanas, de sexta-feira para sábado, nos dias 20 e 27, duas noites de atividades para a garotada: “As crianças chegam fantasiadas e o restante é por nossa conta: preparamos um cronograma com gincanas, baladinhas, cineminha, sendo que eles também podem trazer barracas. Pela manhã, os pais voltam para buscar seus filhos, que aproveitam como nunca o Halloween”, explicou o coordenador do Dadi, Demian Kahil.

Festival de Atletismo

O Festival de Atletismo do Dadi também agitou o complexo esportivo e de lazer. No primeiro dia, 70 crianças de 4 a 6 anos participaram de uma série de provas em um domingo ensolarado. Já no segundo dia de competições, o evento contou com a participação de 80 crianças de 7 a 10 anos, que disputaram provas de corrida, com revezamento de bastão, com obstáculos, e de salto em distância. Todos receberam medalha.