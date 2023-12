Academia Mover lança promoção de fim de ano

Quem sempre deixa para a virada do ano a decisão de cuidar mais da saúde não precisa esperar as 12 badaladas para começar a praticar exercícios físicos. A Academia Mover, localizada em Mogi das Cruzes, tem se destacado por oferecer uma abordagem completa quando se trata de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente. E para incentivar ainda mais seus alunos a iniciarem o processo de cuidado com a saúde antes da virada do ano, a academia lançou uma promoção imperdível.

A oferta consiste em oferecer a oportunidade de adquirir o pacote semestral ou anual até o dia 20 de dezembro, com a vantagem de só começar a realizar os pagamentos a partir de janeiro de 2024. “Essa é uma grande vantagem para todos que estiverem interessados em se matricular na academia, pois possibilita um planejamento financeiro mais adequado”, explica o preparador físico e proprietário da Mover, José Ferrari.



Academia inteligente

Além disso, a academia se destaca por sua abordagem diferenciada, que vai além dos tradicionais exercícios físicos. A Mover alia a prática de atividades físicas ao cuidado com a mente, sempre pensando em treinos personalizados, desenvolvidos de acordo com os objetivos e necessidades de cada aluno.

“Dentro da Academia Mover, é possível desfrutar dos benefícios de treinamentos funcionais, Pilates, simuladores de surf e skate, musculação para fortalecimento, além do trabalho com kettlebell, que garante uma versatilidade incrível de exercícios. Essa variedade de modalidades permite que os alunos encontrem aquela que mais se adéqua às suas preferências e necessidades”, diz Ferrari.

Com uma abordagem também focada no bem-estar mental, a Academia Mover busca proporcionar uma experiência completa aos seus alunos. Os treinos personalizados não apenas visam o condicionamento físico, mas também estão alinhados com o objetivo de promover o equilíbrio emocional.

“Aproveite essa chance de garantir um pacote semestral ou anual e comece a trilhar um caminho de equilíbrio, bem-estar e cuidado tanto para o seu corpo quanto para a sua mente”, convida o profissional.

Mover Academia

Av. São Paulo, 274 –

Socorro

Tel: 4739-8858

WhatsApp: (11) 91281-8379

@moveracademia