Academia do Jovem no Parque da Cidade está com inscrições abertas 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está com inscrições abertas para quem deseja se exercitar de forma monitorada na Academia do Jovem, no Parque da Cidade. As aulas são gratuitas e os interessados devem possuir 16 anos ou mais. Para efetuar a inscrição, basta preencher o formulário online.

Inscreva-se

Ao todo, estão disponíveis 110 vagas, com direito a duas sessões de treinos por semana, cada uma com 50 minutos de duração.

A Academia do Jovem é um equipamento de musculação instalado no Parque da Cidade, que pode ser utilizado de forma gratuita pela população, mediante cadastramento. Ela conta com 17 aparelhos de aço inox, além de halteres, barras e anilhas.

O Parque da Cidade está localizado na rua Jardelina de Almeida Lopes, 451, no Parque Santana.