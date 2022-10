Abertas as inscrições de curso gratuito para gestantes no Mogi-Mater

O Hospital e Maternidade Mogi-Mater promove, no próximo dia 29 de outubro, mais uma edição do Curso de Gestante, com uma equipe multiprofissional para orientar as grávidas a respeito do que esperar antes, durante e depois do parto. A ação é gratuita e podem fazer inscrição para participar quaisquer gestantes do Alto Tietê, independentemente de serem ou não pacientes do hospital.

O curso ocorre das 8 às 12 horas, no anfiteatro do Mogi-Mater, localizado na Rua Marechal Deodoro, 83, no Centro de Mogi das Cruzes. As inscrições devem ser feitas única e exclusivamente por meio de um link que está disponível no Instagram @mogimater. São 30 vagas, com direito a um acompanhante por gestante. “É uma oportunidade maravilhosa para as gestantes, especialmente àquelas de primeira viagem, tirarem suas dúvidas e se sentirem mais seguras na hora e depois do parto”, salienta a ouvidora do hospital, Andrea Cavalcante, lembrando que essas aulas ocorrem uma vez por mês e sempre aos sábados e que além do aprendizado, há sorteio de brindes e café da manhã.

Durante o curso, com equipe multiprofissional, as gestantes recebem orientações e são feitas demonstrações sobre os principais cuidados com a criança e o que esperar do pré-parto e pós-parto. Elas têm informações sobre a evolução do bebê ao longo dos nove meses de gestação; dicas práticas de alimentação tanto durante a gravidez como depois do nascimento, para mãe e bebê; dicas sobre exercícios físicos que podem ser realizados durante a gestação; informações referentes a preparação para o parto; dicas a respeito dos cuidados necessários com o recém-nascido, como banho, troca de fralda e aleitamento, além de informações dos mais diversos assuntos.

Estarão presentes profissionais das áreas de ginecologia, pediatria, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e enfermagem. É a segunda edição presencial pós-pandemia que o Mogi-Mater realiza. No mês passado, o curso ficou lotado e a procura é grande, por isso, quem desejar participar dessa edição precisa de apressar para fazer a inscrição e, caso não consiga, pode esperar pelos próximos que devem ocorrer em novembro e dezembro próximos.