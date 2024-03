A uma semana do começo da festa, Câmara recebe altar de São Benedito

Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (27), foi instalado no Espaço Cultural do Prédio Anexo da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes o altar de homenagem a São Benedito. A celebração faz parte dos eventos do calendário da “Festa de São Benedito 2024”, que neste ano acontecerá entre os dias 4 e 14 de abril no Largo Bom Jesus, em frente ao Santuário Diocesano do Bom Jesus — Igreja de São Benedito—, situado na Rua Doutor Ricardo Vilela, no Centro.

O reitor do Santuário, padre Marcos Sulivan, marcou presença na solenidade desta tarde, quando explicou o significado religioso da comemoração católica, com mais de 80 anos de tradição na Cidade, e deu as bênçãos ao público.

“Neste ano, voltamos a instalar os altares de São Benedito pela primeira vez depois da pandemia. Por isso, trata-se de um momento muito especial. Se a Câmara é a Casa do Povo, estou certo de que estamos no lugar que São Benedito escolheu. São Benedito foi exemplo de humildade e amor ao próximo. Que ele possa nos servir de inspiração”, disse Sulivan.

A solenidade religiosa contou ainda com a presença do presidente da Câmara, Francimário Vieira (PL), o Farofa.

“É uma felicidade muito grande neste mundo tão tumultuado poder tirar um tempo para procurar e refletir sobre Deus, como estamos fazendo hoje. A Festa de São Benedito carrega muito da história de Mogi, e a Câmara está à disposição para que tenhamos uma edição repleta de sucesso”, disse Farofa.

Também participaram da cerimônia os vereadores Malu Fernandes (SD), Inês Paz (PSOL), Edinho (sem partido), Edu Ota (Pode), Marcos Furlan (Pode), Johnross (Pode), Mauro de Assis Margarido (PSDB), o Maurinho da Odimecc, Zé Luiz (PL), Edson Santos (PSD) e Carlos Lucarefski (PV).

Maurinho da Odimecc, que é católico e já foi festeiro, também discursou. “A Festa de São Benedito é a primeira do ano e funciona como abertura para todas as outras comemorações que acontecem em Mogi. São Benedito nos traz sempre uma reflexão positiva sobre a humildade. Que ele proteja e inspire a todos nós”, disse.

Além deles, marcaram presença na instalação do altar de São Benedito na Câmara os capitães de mastro da edição 2024 Renata Sponda e Marcel Pupo, e os festeiros Tatiana Rodrigues e Cláudio Pereira.

“Nossa quermesse terá uma grande novidade neste ano, que é a Tenda Museu. Nela, traremos uma exposição sobre a própria festa e suas tradições”, comentou a festeira Tatiana.

Por sua vez, a capitã de mastro Renata fez um convite à população da Cidade. “Nossa Igreja de São Benedito se tornará uma paróquia, uma grande conquista para todos nós. Por isso, convidamos a todos para comparecerem à abertura no dia 4 de abril, já que teremos uma programação especial”.

A Festa de São Benedito conta com procissão, levantamento de mastro, missas e a conceituada quermesse, com delícias típicas como o afogado, o buraco quente e o tortinho.

São Benedito

São Benedito, conhecido como “o Santo Negro”, nasceu perto de Messina, na ilha da Sicília, Itália, em 1526. Seus pais foram escravos vindos da Etiópia para a Sicília. Quando tinha 20 anos, ele foi insultado por causa de sua raça. Porém, com muita calma e paciência, suportou tudo. A resignação do santo chamou a atenção do líder dos eremitas franciscanos, frei Jerônimo Lanza, que o convidou para fazer parte da congregação.

Benedito entrou para o convidou para integrar o Convento dos franciscanos capuchinhos como irmão leigo. Ali, São Benedito acabou assumindo a função de cozinheiro. Posteriormente, ele foi transferido para o convento de Sant’Ana di Giuliana, onde permaneceu por 4 anos. Depois, foi para o convento de Santa Maria de Jesus, onde se dedicou até a morte.

Por causa de sua vida exemplar, trabalho, oração e ajuda a todos, frei Benedito tornou-se um líder natural. Teólogos vinham de longe para conversar e aprender com ele, apesar de sua condição de analfabeto. São Benedito é um dos santos mais populares no Brasil, com inúmeras paróquias inspiradas em seu modelo de humildade e caridade.

Uma vastidão de milagres é atribuída a São Benedito, como a ressurreição de dois meninos, a cura de vários cegos e surdos, a multiplicação de peixes e pães, entre outros. Falecido em 1589, quando tinha 65 anos, São Benedito recebeu a canonização, isto é, tornou-se “Santo” em 1807, por decisão do Papa Pio VIII.