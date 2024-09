A peça de teatro “Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado” será apresentada em Mogi das Cruzes

O Grupo Lunar de Teatro faz uma crítica ao machismo limitante na comédia musicada Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado, uma livre adaptação ao clássico escrito em 1662 pelo dramaturgo francês Molière (1672-1673). O espetáculo, dirigido e adaptado por Suzana Muniz com música e letra de Mau Machado, tem apresentação única em Mogi das Cruzes, no dia 21 de setembro, às 20h, no Centro Cultural Mogi das Cruzes. Depois disso, continua sua circulação pelo interior de São Paulo.

Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado estreou em agosto de 2023 e já cumpriu duas temporadas na capital paulista, além de ter sido apresentado em festivais. A nova temporada de circulação é possível graças ao edital Lei Paulo Gustavo SP nº 20/2023 – Difusão Cultural.

O elenco traz Ana Clara Fischer, Angelina Miranda, Elvis Zemenoi, Mau Machado, Pamella Bravo, Suzana Muniz, Tom Freire e Vitor Ugo. O espetáculo ainda tem preparação vocal de Ana Clara Fisher, cenografia de Vitor Ugo, figurinos de Daíse Neves, máscaras de Rafael Mariposa e iluminação de Dida Genofre.

A montagem do Grupo Lunar altera a narrativa do texto original, escrito e encenado no século XVII, para as vozes femininas atuais, devolvendo à protagonista a escrita de seu próprio destino. Inês, assim como no texto original, é uma jovem inocente destinada a casar-se com Arnolfo, um velho burguês que a escolheu quando ela ainda era uma criança e a educou para ser uma esposa submissa e dependente.

Entretanto, diferente da história original, nesta versão, quando a jovem chega na idade de se casar, um sonho a desperta para um caminho alternativo àquele arquitetado por seu suposto benfeitor.

A história é contada a partir da a fusão de referências da cultura europeia do século XVII e dos tipos clássicos da Commedia Dell’Arte com influências do folclore popular brasileiro e de tradições afro-brasileiras, como elementos carnavalescos e rituais de divindades, como a Pombagira, representando sensualidade e libertação feminina.

O espetáculo tem como base a linguagem de coro cênico, na qual o elenco permanece no palco durante a peça compondo imagens, jogando com a cena e tocando ao vivo. As canções da peça misturam influências renascentistas com raízes, composições e arranjos brasileiros, buscando a união entre o lírico e o popular. Cantadas e tocadas ao vivo, elas provocam uma reflexão além da sátira, tornando-se um elemento fundamental ao compor um alerta crítico sobre o patriarcado, fazendo a ponte da história com os tempos atuais.