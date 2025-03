A partir de terça-feira (25), Semae fará manutenção preventiva no segundo poço do Boa Vista

Para assegurar a qualidade da água captada e distribuída no Jardim Boa Vista, em Biritiba Ussu, o Semae suspenderá o funcionamento do segundo poço que atende a população do bairro, para limpeza e manutenção preventiva. O serviço está previsto para começar às 9h desta terça-feira (25) e terminar às 21h de quinta-feira (27). A normalização será de forma gradativa, no decorrer da madrugada de sexta (28).

O poço 1, que passou por manutenção na semana passada, seguirá em operação normal. Ainda assim, poderá ocorrer intermitência no fornecimento de água, especialmente nos momentos de maior consumo e no período da noite. Por isso, a autarquia recomenda aos moradores utilizar com economia o volume armazenado em suas caixas d’água.

Os bairros afetados serão Jardim Boa Vista e Biritiba Ussu