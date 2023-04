‘A Cigarra e a Formiga’ é atração infantil no Teatro Vasques

O espetáculo teatral ‘A Cigarra e a Formiga’, clássica Fábula de Esopo que ganhou popularidade ao ser recontada pelo poeta francês Jean de La Fontaine, é o carro-chefe da Tearts Produções Artísticas. E a novidade é que a peça é atração no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes, no próximo dia 13 (quinta-feira), às 8h30, 10h00 e 13h30.

O enredo é aquele que tem ensinamentos morais capazes de encantar gerações e gerações: enquanto Dona Formiga segue “na maior canseira” pelas trilhas carregando folhas e frutos para abastecer a despensa, a Cigarra “canta e encanta”.

Quando chega o inverno e seus sopros gelados, elas travam diálogos sobre a importância da conquista de alimentos, ao mesmo tempo em que interagem com um terceiro personagem, o “sempre por perto e maroto Beija-Flor”, que é poeta e dançarino.

Até aí, todo mundo conhece. Mas na encenação da Tearts, que já percorreu palcos e movimentou público em toda a região do Alto Tietê, o destaque fica com a demonstração de “valores como a importância do ser, o amor, a amizade e a esperança”.

E há ainda um item adicional, que mostra o valor de cada uma das profissões: “a formiga percebe que não consegue viver sem a arte de seus companheiros, e numa história de amor e amizade falamos da importância de todas as áreas, passando pela figura do operário, do professor, do médico, do faxineiro e dos artistas também”, explica a fundadora da companhia, Jamili Bensivenga Miguel, que coleciona mais de 45 anos de experiência teatral.

Jamili continua, dizendo que ‘A Cigarra e A Formiga’ é opção ideal tanto para famílias como para turmas escolares, já que os conteúdos apresentados no palco, além de entreter, oferecem aprendizado lúdico e didático.

“Levamos as crianças a trabalhar com diferentes linguagens a partir da adaptação desta história”, afirma ela, que mostra que as atividades envolvem também “artes plásticas, para construir os personagens e o cenário, músicas e coreografias, e portanto podem ser utilizadas mais tarde, em sala de aula.

“Trabalhamos com arte para a educação, de modo a proporcionar uma ferramenta para que os professores possam introduzir cultura, trabalhar e fazer arte cênica com as crianças”, finaliza a organizadora.

‘Folk Fantástico’

Outro espetáculo de sucesso do catálogo da Tearts Produções Artísticas, ‘Folk Fantástico’ será atração em agosto, com um passeio pelos mais interessantes contos do folclore brasileiro.

Será como uma contação de histórias no palco, com direito a encenações que divertem, figurino que encanta e danças que enchem os olhos. E em meio a tudo isso, estarão os tão importantes valores humanos, como ensinamentos de bondade, pureza e amor ao próximo. Fique ligado nas redes sociais da Tearts para mais informações.

Serviço

O quê? Espetáculo “A Cigarra e a Formiga’’

Quando? 13 de abril (quinta-feira), às 08h30, 10h00 e 13h30

Onde? Teatro Vasques (Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro – Mogi das Cruzes/SP)

Quanto? R$ 20,00 por estudante e por pessoa durante a campanha de venda antecipada e R$ 40,00 por pessoa na bilheteria do Teatro Vasques