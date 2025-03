A 3ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas teve início em Mogi das Cruzes

Cerca de cinco mil estudantes da rede municipal competirão até outubro deste ano

A 3ª edição da Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas da Rede Municipal de Ensino teve início na quarta-feira (19), no auditório do Cemforpe (Centro Municipal de Formação Pedagógica), no Mogilar, em Mogi das Cruzes. O evento esportivo é promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Educação, por meio do Departamento Pedagógico com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O auditório ficou lotado com estudantes, professores e diretores, representando as 37 escolas participantes da competição que seguirá até outubro.

A iniciativa busca reforçar valores essenciais, como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Durante a cerimônia, a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do esporte na formação das crianças: “É por meio do esporte e da educação que levamos o nome da nossa cidade para todos os setores. Desejo que cada um de vocês respeite os professores e, sempre que forem competir, façam o melhor e respeitem o adversário”.

A cerimônia teve início com a execução dos hinos Nacional e de Mogi das Cruzes, interpretados pela Banda Sinfônica Escolar do CEMPRE Prof.ª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (Jundiapeba). Em seguida, foram apresentadas as delegações das escolas municipais participantes.

Para a secretária de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, a Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas é um espaço de crescimento e superação para os estudantes: “É com muita emoção que vejo todas essas crianças prontas para participar desta edição”.

Um dos pontos altos da cerimônia de abertura foi a chegada da tocha olímpica com o ginasta João Henrique Camargo Mello, atleta mogiano de 16 anos com destaque em competições regionais. A prefeita Mara Bertaiolli recebeu a tocha e, ao lado do jovem esportista, acendeu a pira olímpica. Em seguida, a secretária de Educação declarou a abertura das competições.

A programação foi finalizada com uma apresentação artística do projeto” A Arte do Balé”, da E.M. Prof.ª Heliana Mafra Machado de Castro (Vila Cleo).

A 3ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas da Rede Municipal de Ensino reúne mais de cinco mil estudantes e se consolida como a maior edição já realizada. Até outubro, os pequenos atletas disputarão 12 modalidades esportivas, incluindo atletismo, basquete 3×3, futsal, xadrez, judô e esportes adaptados para crianças com deficiência. Neste ano, as novidades são as modalidades de ginástica artística, taco e câmbio (vôlei adaptado para crianças).

Cerca de 37 escolas municipais se inscreveram para o evento esportivo