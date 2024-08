5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê tem início no dia 27

Evento promovido pelo CONDEMAT+ vai reunir cerca de cinco mil profissionais a partir da terça-feira (27)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) promove o 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê a partir desta terça-feira, dia 27. Com o tema “Desafios e Perspectivas da Alfabetização de Crianças”, o evento reunirá de maneira virtual professores e profissionais das redes municipais das cidades consorciadas para discutir o assunto por meio de debates e palestras com especialistas renomados na área.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), o fórum terá sessões nos dias 27 de agosto, 03, 10, 17 e 24 de setembro com a participação de profissionais das Secretarias Municipais de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano.

O objetivo da iniciativa é capacitar os professores das redes municipais na busca por alternativas que aprimorem os métodos de ensino. “A alfabetização é um tema muito importante, pois é a partir dela que nasce todo o aprendizado. Oferecer uma educação de qualidade na base é a busca de todos os gestores para que tenhamos alunos mais preparados para enfrentar os desafios e o mercado de trabalho. Mais que ensinar a ler e escrever, o letramento fornece a autonomia para as pessoas”, destacou o presidente do CONDEMAT+, Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis.

A coordenadora da Câmara Técnica de Educação do CONDEMAT+, Silvana Nascimento, ressaltou que o fórum se tornou uma referência na área. “A cada ano ele se profissionaliza mais, debatendo assuntos atuais e relevantes para a educação”, acrescentou.

As sessões do fórum serão divididas em cinco eixos temáticos: “Políticas de Alfabetização e Formação de Professores Alfabetizadores”; “Alfabetização na Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental”; “Alfabetização e Avaliação”; “Alfabetização: Concepções, Métodos e Tecnologias”; e “Alfabetização: Equidade, Inclusão e Diversidade”.

Ao todo, cinco mil educadores devem participar do evento que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundação Lemann e Instituto Natura.

Nas últimas edições, o fórum discutiu diversos temas atuais, como os desafios e perspectivas em tempo de pandemia; a educação inclusiva e equidade; e a contribuição das diferentes linguagens para a educação integral. A programação completa do evento e outras informações estão disponíveis no site: www.forumeducacaoaltotiete.com.br.

O evento acontecerá até o dia 24 de setembro, reunindo professores e profissionais da educação