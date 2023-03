5 pontos-chave sobre o futuro da produção de vídeo e seu consumo

Quando falamos de Marketing, é preciso observar o mercado e, sobretudo, a movimentação do público. Segundo o estudo “Future Viewing Experience”, que aborda o comportamento da audiência e o futuro da experiência com o vídeo, podemos observar como a indústria de vídeo ainda tem muito a ser explorada. Aqui vale alguns pontos interessantes a serem discutidos:

1 – O espectador na busca da alta qualidade dos vídeos

A indústria da produção de vídeos sempre buscou inovar na experiência do espectador com a tela, que é cada vez mais imersiva e compartilhada. Aqui, a ideia é que a pessoa tenha cada vez mais novas formas de assistir vídeos como, por exemplo, a realidade virtual e o metaverso. Esses aprimoramentos acontecem em todo o processo audiovisual, desde a produção de vídeos até a entrega do trabalho – e isso inclui equipamentos!

2 – Da internacionalização ao foco no conteúdo local: por que tudo é importante?

Quando se fala em conteúdo global, tem-se em mente vídeos em inglês. Mas se antes isso era visto quase como obrigação para a disseminação de conteúdo, hoje abre espaço para o caminho inverso: conteúdo local, na língua original, que viraliza globalmente. Como os seriados do serviço de streaming Netflix Round 6 (coreano), Dark (alemão) e La Casa de Papel (espanhol).

Isso vai muito além de filmes e seriados, pode inclusive ser aplicado em vídeos institucionais ou até videoaulas, através da legenda, gerando aumento de receita. Vale destacar que vídeos legendados nas redes sociais são cada vez mais aceitos (e exigidos!) pela audiência, que muitas vezes, assiste os conteúdos com o celular no silencioso. É o texto em perfeita integração com o vídeo!



3 – Novas alternativas aos comerciais convencionais

Com o aumento de serviços de streaming que oferecem atualizações premium para que o espectador não precise assistir a anúncios, agências de marketing e produtoras de vídeo devem encontrar alternativas para os convencionais comerciais a que estamos acostumados a assistir.

Uma das opções é o product placement, uma estratégia indireta de marketing, que insere, de forma natural, o produto ou serviço em conteúdos de entretenimento, como filmes, séries ou novelas. Inclusive, isso pode ser feito em trabalhos publicitários com influenciadores digitais, considerados hoje os grandes produtores de conteúdo.



4 – Transmissão ao vivo com força total em 2023

Aqui não vamos bater na mesma tecla das transmissões ao vivo convencionais, que tiveram um boom na pandemia e seguem fortalecidas. Estamos falando do live commerce, as vendas em transmissões ao vivo! Esse mesmo levantamento, destaca que 45% dos compradores conectados da China (320 milhões de pessoas) farão compras em transmissões ao vivo em 2023.



5- Pesquisas revelam alto investimento em vídeos!

O internauta desliza o dedo na tela do smartphone o dia todo. Nos feeds, o vídeo ganha cada vez mais destaque – e as redes exclusivas deste tipo de conteúdo, como Tik Tok ou Kwai, estão aí para provar que o brasileiro gosta mesmo é de vídeos.

O estudo Inside Video 2022 revela as preferências no consumo de conteúdos audiovisuais revela que, em 2021, 63% de todo investimento publicitário foi realizado em formatos de vídeo. E quando o assunto são as marcas mais renomadas, a porcentagem sobe: 70% da verba de publicidade vai para conteúdo em vídeo.

Quando o assunto é audiovisual, é importante saber onde seu público está. E vale uma olhada para os resultados da pesquisa:

As emissoras de TV linear são responsáveis por 79% do tempo de consumo de vídeo dentro de casa.

Não pense que a TV tradicional está “fora de moda”! Mesmo com o celular na mão (quase) o tempo toda, a boa e velha televisão ainda é a preferida dos brasileiros que assistem vídeos quando estão em casa. Já os vídeos em serviços de streaming correspondem a 21% do consumo. Em 2021, 205,8 milhões de pessoas assistiram aos canais de TV aberta e PayTV.

O mercado de vídeo está sempre se transformando. E como consumimos mídia impacta diretamente no mercado publicitário e na forma como as marcas se relacionam com os seus clientes em potencial.

Toda estratégia de comunicação, independentemente do tamanho da empresa, precisa inserir o audiovisual como ferramenta de Marketing. E sua marca, já está acompanhando as grandes tendências de consumo de conteúdo?