2º Seminário Centro Oncológico de Mogi das Cruzes aborda tratamentos e superação do câncer de mama e próstata

Acontece na segunda-feira, dia 27 de outubro, o 2º Seminário Centro Oncológico de Mogi das Cruzes para debater novidades e avanços nos tratamentos dos cânceres de mama e próstata, humanização e cuidados necessários para os pacientes em tratamento. O encontro acontece das 18h às 21h, no Cemforpe (rua Antenor Leite da Cunha, 55, Mogi das Cruzes).

O evento é destinado a estudantes e profissionais da área da saúde, mas também aberto à população em geral.

A entrada é solidária, mediante a doação de um pacote ou lata de leite em pó integral (400g). As inscrições são gratuitas e puderam ser feitas até o dia 24 de outubro.

O evento, que faz parte das ações de conscientização do Outubro Rosa e Novembro Azul, reúne profissionais da área da saúde e pacientes em um espaço de troca de conhecimento, experiências e histórias inspiradoras sobre prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida.

A programação inclui palestras com especialistas, momentos culturais, relatos de superação e uma roda de conversa com os palestrantes, que encerrará a noite com sorteio de brindes para os participantes.

Entre os temas em destaque estão a “Prevenção do câncer de mama”, com o cirurgião oncológico Dr. Ricardo Motta; “Prevenção do câncer de próstata”, com a oncologista Dra. Rafaella de Assunção e “Reflexão sobre estilo de vida e bem-estar”, com a ginecologista Dra. Cristina Rafaella Saraceni Rodrigues.

O seminário também contará com histórias reais de superação, apresentadas pelos pacientes Juciene Kurita (câncer de mama) e Peterson Faria Soares (câncer de próstata), além de momentos culturais, que inclui apresentação de dança do Bail’Art Espaço da Dança.

Segundo Alvaro Rodrigues, diretor-administrativo do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, o seminário reforça o compromisso da instituição com o cuidado com o paciente oncológico. “A ideia é compartilhar a nossa experiência com estudantes e outros profissionais da área de saúde sobre a importância do cuidado integral e humanizado com o paciente com câncer”.

Evento acontece hoje, mas as incrições foram até o dia 24



