2º Fest’Up Alto Tietê promove debate e entrega Prêmio Garra

Evento promovido pela APP Alto Tietê será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, com palestras de profissionais de destaque

Realização: APP Alto Tietê – Associação dos Profissionais de Propaganda

A comunicação ganha espaço em duas das principais instituições de ensino superior de Mogi das Cruzes nos dias 19 e 20 de outubro. A regional APP Alto Tietê da Associação de Profissionais de Propaganda realiza a segunda edição do Fest’Up Alto Tietê, que este ano amplia sua rede de parceiros e promove uma integração inédita entre o Centro Universitário Braz Cubas e a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).



A programação começa no dia 19, às 19h30, no Centro Universitário Braz Cubas, no Mogilar, e continua no dia 20, também às 19h30, na Universidade de Mogi das Cruzes. A proposta é reunir estudantes, professores e profissionais que atuam na indústria criativa e nas diferentes áreas da comunicação para dois dias de troca de experiências, atualização profissional, tendências e reflexão sobre os caminhos do setor.

A edição 2026 marca a primeira participação conjunta das duas instituições de ensino superior de Mogi na realização do evento. Para o presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, a aproximação representa um passo importante para fortalecer o ecossistema de comunicação da região.

Com o tema nacional “Trilhas da Comunicação”, o Fest’UP 2026 leva para as instituições de ensino discussões sobre diferentes caminhos e transformações do setor.

Atualmente, a APP Alto Tietê é presidida por Felipe Palmeira, sócio-fundador da Artes Filmes. A vice-presidência é ocupada por Rafael Lazzaro, CEO da Fênix Publicidade, e Julia Pivott, executiva de atendimento da TV Diário.

A programação foi pensada para estudantes e para profissionais que já estão no mercado de trabalho. As palestras terão duração aproximada de 60 minutos, com momentos de interação com o público. As inscrições são gratuitas.

Prêmio Garra

No dia 13 de outubro, a APP Brasil (Associação de Profissionais de Propaganda) entregará o 25º Prêmio Contribuição Profissional – Troféu Garra, uma das premiações mais tradicionais e respeitadas do mercado publicitário brasileiro. No Alto Tietê, a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, foi escolhida como destaque na liderança regional pela APP do Alto Tietê, na categoria jornalista.

“Lembro-me com carinho quando, em 1980, ainda jovem aluna da ESPM, participei de um concurso universitário de peças publicitárias promovido pela APP, entidade que sempre orgulhou nosso mercado. 47 anos depois, ser indicada pelo nosso presidente Felipe Palmeira e nossos diretores Julia Pivot e Rafael Lazzaro da APP/AT, e ter a oportunidade de receber o Prêmio Garra, é uma honra indescritível”, salienta a jornalista Fabíola Pupo.

“Indicamos a Fabíola Pupo porque há mais de 28 anos ela se reinventa à frente do Jornal A Semana. É parceira de todas as horas, liderando um veículo sério e transparente, que soube unir a força do impresso à era digital. A Fabíola, para mim, é um espelho para o Alto Tietê”, finalizou ele, destacando que o prêmio será entregue no dia 19, durante o Fest’Up no Alto Tietê.

SERVIÇO

Fest’Up Alto Tietê 2026

19 de outubro de 2026 – 19h30

Centro Universitário Braz Cubas

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.233 – Mogilar – Mogi das Cruzes

20 de outubro de 2026 – 19h30

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Mogi das Cruzes – SP



Realização: APP Alto Tietê – Associação dos Profissionais de Propaganda