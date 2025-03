1º Mutirão Oftalmológico para pacientes em fila de espera continua em março

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Centro Boucault de Especialidades Médicas e Vacinação firmaram convênio para realização do 1º Mutirão Oftalmológico deste ano, com o objetivo de atender pacientes que aguardam em fila de espera por consultas oftalmológicas.

No total, foram disponibilizadas 750 vagas em cinco datas, sempre nos finais de semana. As ações começaram em 15 de fevereiro (sábado); com atendimentos também no dia 16 (domingo); e seguem no dia 08 de março (sábado); 9 de março (domingo) e 16 de março (domingo). Os contatos estão sendo feitos pela Secretaria Municipal de Saúde e é fundamental que os pacientes contatados não faltem às consultas nas datas e horários agendados.

“A Oftalmologia é uma das especialidades com maior demanda em nossa cidade e o mutirão irá ajudar a iniciarmos a redução da fila de espera”, explica a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

A Oftalmologia está entre as especialidades ofertadas pelo Governo do Estado e o mutirão é uma iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes para garantir atendimento à fila de espera.

O Centro Boucault de Especialidades Médicas e Vacinação fica a avenida Laurinda Cardoso Mello Freire, 396, na Vila Oliveira.

Cerca de 750 vagas foram disponibilizadas