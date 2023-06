1º Festival de Lámen terá várias atrações no Parque Leon Feffer

Mogi das Cruzes irá sediar o 1º Festival de Lámen & Comida Oriental no próximo dia 25 de junho, no Galpão do Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco. O local foi escolhido pela facilidade de acesso ao público, amplo estacionamento e entrada gratuita. O evento será realizado das 10 às 19 horas.

Além da culinária, várias outras atrações da cultura oriental e diversas opções de lazer estão sendo preparadas para movimentar o evento. Entre elas está o Anime Moments, um festival que reunirá desfiles de Cosplay, concurso de K-pop, balada Geek, oficinas e jogos.

Para entreter as crianças, o grupo Geração Eventos estará no local com brinquedos de material inflável e total segurança, como os tradicionais pula-pula, piscina de bolinha e escorregador inflável. Outra atração será o equipamento de foto 360 graus, garantindo que bons momentos sejam registrados com alegria.

Uma novidade será o passeio de mini-buggy pelas trilhas do Parque Leon Feffer, sempre acompanhado de monitores especializados, com opções para crianças e adultos conhecerem a natureza do local de forma divertida. E, embora seja uma atração independente, no mesmo dia, o local receberá o “Teatro nos Parques”, com espetáculos e performances ao ar livre. Haverá, ainda, aulas de Ioga e Taiko, além de apresentações musicais.

Festival

O lámen tornou-se um prato muito popular no Japão e bastante apreciado em nossa região, principalmente nos meses mais frios. Tem como base um macarrão artesanal feito de farinha de trigo, ovo e água, e é servido com um caldo preparado com gordura de porco ou boi, ovo cozido, cebolinha, espinafre japonês e algas, além de outras diversas variações.

As diferentes possibilidades de consumo serão apresentadas ao público no 1º Festival do Lámen. “Mogi das Cruzes conta com uma das maiores comunidades japonesas do Brasil e concentra produtos específicos da culinária oriental altamente qualificados e que merecem destaque e popularidade em nossa região”, explica o produtor de eventos Paulo Monteiro.

Além do lámen, o Festival reunirá outras opções de alimentos típicos da culinária oriental como yakissoba, sushi e sashimi, bebidas e opções de doces e sobremesas.

Segurança

O evento contará com serviço de segurança particular contratado pela organização para garantir que os visitantes aproveitem todas as atrações com tranquilidade.

Serviço

1º Festival de Lámen & Comida Oriental

Domingo, dia 25 de junho

Horário: das 10 às 19 horas

Local: Galpão do Parque Leon Feffer, na Vila São Francisco

Endereço: avenida Valentina Mello Freire Borenstein, s/nº