1º Encontro de Simuladores Surfskate acontece neste domingo

O grupo Surf Mogi realiza neste domingo, dia 11, o 1º Encontro de Simuladores Surfskate da cidade. O encontro será na pista de skate do Ginásio Municipal, no Mogilar, e deverá reunir apaixonados da modalidade que cresce cada vez mais na região.

O surfskate é conhecido como simulador de surf, é um skate que permite fazer movimentos muito parecidos com os do surf, proporcionando sensações semelhantes. Tudo isso por causa de um eixo especial. É uma ótima ferramenta para treinar os movimentos do surf fora da água, ou quando não há ondas, por exemplo.

A modalidade tem conquistado vários adeptos pela sua versatilidade: pode ser usado em qualquer lugar, desde que o piso seja liso: em ladeiras, rampas ou pistas.

O 1º Encontro de Simuladores Surfskate tem o apoio da Associação de Skate de Mogi das Cruzes e o patrocínio do Studio Mormaii Mogi. Código Local, Eco Skateshop, Takt Digital, Bamboo, Otto 3D, Point Break, Bondouk Odontologia, Shore Skateboarding Place, Temaki do Tadao, JH Imóveis, Inside Storm e Marcenaria Projetando Madeiras.

As inscrições já foram encerradas, mas a organização convida a população a prestigiar o evento e acompanhar as manobras.