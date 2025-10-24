1º Clássicos Sobre Rodas reúne paixão por veículos e solidariedade em Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes será palco do 1º Clássicos Sobre Rodas – União e Caridade IV no dia 25 de outubro, uma iniciativa que une a paixão por carros e motos clássicos à solidariedade em prol da APAE da cidade. O evento, promovido pela União e Caridade IV em parceria com a instituição, acontecerá das 10h às 16h, na Rua Lara, 33, Centro, e tem como objetivo arrecadar fundos para fortalecer o atendimento e a inclusão de pessoas com deficiência.

A exposição será aberta ao público e reunirá veículos antigos em um ambiente voltado a famílias, entusiastas de automobilismo e apoiadores da causa. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente à APAE, contribuindo para a manutenção e ampliação dos projetos que beneficiam centenas de atendidos e suas famílias.

Os ingressos, no valor de R$30, dão direito a um refrigerante e dois pastéis e podem ser adquiridos na sede da APAE, na Rua Carmem de Moura Santos, 134, Jardim Betânia, ou na Central Casa da Construção, na Rua Cel. Cardoso de Siqueira, 1293, Vila Oliveira.

O evento conta com o apoio de patrocinadores locais, como Clínica Odontológica +Implante, IMOT – Ortopedia e Traumatologia, Construtora WZU Ltda e Murc Editora Gráfica Ltda, além de parceiros como Mega Colchões, Droga Julia, Camargo Santos Engenharia, Clínica Jacob Dermatologia e Tricologia e Simito Segurança, reforçando o compromisso da comunidade com o bem comum.

Mais do que uma exposição de veículos, o 1º Clássicos Sobre Rodas – União e Caridade IV convida os participantes a transformar a admiração por clássicos em gestos de empatia e inclusão. Para mais informações, o contato é (11) 4728-4999.

Fundos arrecadados serão para auxilar a APAE