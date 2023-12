Douglas e Gilmar Araújo Maciel, na foto com o pequeno Anthony, comandam o restaurante Sr. Antonini, que vem conquistando os mogianos pela variedade do cardápio, que atinge diversos gostos de Norte a Sul. E, pelo delivery, peça pelo 94417-1610, das 10h30 às 22h.

A Personnalizze Presentes Personalizados está em novo endereço, na rua Thuller, 958, no Jardim Universo. Tati Prado destaca a personalização de canecas entregues no mesmo dia, os copos Stanley, as pelúcias e os mimos para o Natal. Parabéns e sucesso, Tati!