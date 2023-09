12ª edição da Caminhada Kobayashi será em outubro em parceria com o Fundo Social

A equipe do Fundo Social de Mogi das Cruzes se reuniu, na manhã desta segunda-feira (11/09), com representantes da Drogaria Kobayashi, para alinhamentos referentes à próxima edição da tradicional Caminhada Kobayashi, que já está agendada para o dia 28 de outubro deste ano. Como em todas edições, será um evento esportivo, cultural e recreativo voltado para pessoas de todas as idades, com grande foco na arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Esta será a 12ª edição da caminhada, que tem o Parque da Cidade como endereço, ponto de partida, chegada e referência para atrações. Ao longo de todo o sábado, as pessoas que comparecerem terão a oportunidade de praticar exercícios físicos, desfrutar de atrações culturais e gastronômicas, além de serviços de saúde e beleza. Tudo isso aliado à causa social, que sempre foi mantida pela organização, mesmo nos anos em que, por conta da pandemia da Covid-19, o evento presencial não pôde ser realizado.

Novamente, a drogaria trabalhará com a troca antecipada das camisetas comemorativas, com a identificação visual da caminhada, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, nas unidades que mantêm na cidade. O pedido é para que as doações sejam focadas em itens como arroz e feijão, que são os alimentos mais básicos e nutritivos da cesta básica, em detrimento de outros como sal e açúcar. Visando 100% de aproveitamento de tudo o que é recebido, também pedem o cuidado para que não sejam doados itens com a data de vencimento muito próxima. As trocas terão início em breve.

A parceria entre a Drogaria Kobayashi e o Fundo Social de Mogi das Cruzes na Caminhada Kobayashi já se estende há anos e sempre resulta em arrecadações significativas, que beneficiam diretamente aqueles que mais precisam, nos quatro cantos da cidade. “É uma honra poder continuar contando com essa grande parceira e esse grande evento, que os mogianos já abraçaram e sempre comparecem em peso. Tenho certeza que será mais uma edição de muito sucesso e já deixo aqui o convite para que todos façam parte mais uma vez”, destacou o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Toda a arrecadação recebida pelo Fundo Social é entregue às mais de 400 instituições cadastradas, que atendem diretamente famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, em diversas regiões do município. A campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis é permanente e quem quiser mais informações deve entrar em contato com o órgão pelo telefone 4798-5143.