1040 famílias receberão auxílio de programa estadual

O prefeito Caio Cunha, ao lado das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, fez o lançamento oficial do programa Prospera Família. A iniciativa visa oferecer mentoria, capacitação, incentivo financeiro e apoio emocional e tem como público-avo famílias monoparentais, com renda mensal de até R$ 210 per capita, moradoras de Mogi das Cruzes, com pelo menos um filho na primeira infância (zero a seis anos). A princípio, serão 1.040 famílias mogianas beneficiadas.

O programa é uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a coordenação do programa Conduz (programa municipal de geração de trabalho e renda). A execução do programa contará com a parceria do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS, que foi selecionado mediante chamamento público para essa finalidade.

Os beneficiários do programa participarão de um ciclo de formação pessoal, em empreendedorismo e geração de renda, com objetivo de inclusão produtiva e mobilidade social. Receberão uma renda mensal de R$ 130,00 durante o período de acompanhamento e duas parcelas que somam R$ 2 mil após o término do programa. O objetivo do benefício é aquisição de bens e equipamentos visando a geração de trabalho e renda. Ambos os benefícios serão liberados via Cartão do Povo.

Em Mogi, as oficinas terão início no dia 9 de janeiro e cada encontro terá duração de duas horas. A equipe do programa da cidade é composta por 13 profissionais, das áreas da Ciência Social, Serviço Social, Direito, Psicologia e Pedagogia.

“A pauta social é muito importante para o nosso governo. A cidade que nós queremos é a que tem o olhar para as pessoas e para a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos investindo para alcançar o público que mais precisa e dar dignidade para os mogianos”.