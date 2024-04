Vivi chega à Mynd e prepara nova fase musical com EP inédito

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, anuncia a chegada da cantora Vivi ao seu casting de talentos. Dando início a um empolgante projeto musical, que será lançado em breve, Vivi inicia a nova fase ao lado de uma equipe de profissionais experientes, como o preparador vocal Diego Timbó, a diretora criativa Nídia Aranha, a diretora artística Fernanda Fiuza entre outros.

“Estou muito feliz por me juntar à família Mynd e dar o próximo passo na minha jornada musical. Trabalhar com profissionais tão talentosos e dedicados é inspirador, e estou ansiosa para compartilhar minha música com o mundo”, diz Vivi.

Os profissionais escolhidos pela Mynd são nomes respeitados no mercado e terão a missão de orientar e aperfeiçoar a performance da cantora, que está pronta para conquistar o mercado fonográfico com uma linguagem pop e atual.

“Acreditamos muito no potencial da Vivi. Estamos muito felizes em ter ela com a gente. A Vivi chegou para fortalecer ainda mais o núcleo musical da Mynd, que já está consolidado no mercado, com o empresariamento e gestão de carreiras de artistas de grande sucesso no show business brasileiro, como Xamã, Luísa Sonza entre outros. O Brasil vai se apaixonar por ela”, comenta Fátima Pissarra, fundadora e CEO da Mynd.

Já o diretor artístico da Mynd, André Corga, explica que Vivi irá mostrar toda a sua versatilidade em um EP inédito. “Contar com o trabalho de profissionais renomados como Timbó, Nídia e Fernanda já revela que esse será um projeto impecável e que promete surpreender o público. Além deles, montamos para a Vivi uma equipe completa de quase 40 pessoas que vão cuidar do 360 da sua nova trajetória, incluindo o agenciamento para o mercado publicitário. Com certeza, é uma grande aposta da empresa”.

O preparador vocal, Diego Timbó traz sua expertise em composição e produção artística. Com uma lista impressionante de artistas com quem trabalhou, Timbó é uma adição valiosa ao time e contribuirá para o sucesso do projeto.

Já a diretora artística Fernanda Fiuza, trabalhou com grandes nomes do cenário pop, como Juliette, e realizou participações em shows importantes ao lado de artistas como Kanye West.

Para completar o time, a diretora criativa, Nídia Aranha, trará toda a sua bagagem criativa e única que promete proporcionar uma experiência completa e imersiva para o público. Atualmente, ela assina o novo show da Ludmilla no Coachella e o novo álbum da cantora Iza, com quem trabalha desde o lançamento do single ‘Dona de Mim’.