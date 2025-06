Vila Suíssa terá pausa no abastecimento de água, nesta terça-feira (17)

Nesta terça-feira (17/06), o Semae fará a limpeza do reservatório elevado (torre) da Vila Suíssa, com pausa no abastecimento das 4h às 16h. Imóveis com caixa d’água possivelmente não serão afetados, mas a autarquia recomenda economia de água durante a paralisação. A normalização do abastecimento está prevista para o período da noite ou da madrugada de quarta (18). O reservatório apoiado (baixo) seguirá com operação normal.

A limpeza periódica de reservatórios é um procedimento necessário para assegurar a qualidade da água distribuída à população e também atende à legislação sanitária.



Caixa d’água

Ter uma caixa d’água instalada no imóvel é fundamental para evitar desabastecimento durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

No Brasil, a obrigatoriedade de instalação de reservatórios em edificações está prevista em leis e normas técnicas. Em Mogi das Cruzes, está regulamentada pelo decreto 17.576/2018.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas, por exemplo, deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae pelos seguintes canais:

Telefone 115: atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h/ Sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h

WhatsApp, no número (11) 95807-3381: atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h