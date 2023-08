Vacinação contra raiva é realizada pelo CCZ de segunda a sexta

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, na nova sede da unidade. O endereço é na rua Julio Mobaid, s/nº, na Vila São Francisco (ao lado do Caps AD).

O proprietário do animal deve apresentar documento pessoal e comprovante de endereço no município. Desde 2020, o Governo do Estado emitiu uma deliberação técnica suspendendo a campanha anual de vacinação antirrábica e mantendo a vacinação de rotina.

Os cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva uma vez por ano e a dose pode ser aplicada em animais com idade a partir de quatro meses, em boas condições de saúde, que não estejam prenhes ou amamentando.

“A raiva é uma das mais antigas zoonoses conhecidas pela humanidade. É uma doença infectocontagiosa provocada por um vírus, transmitido normalmente pelo contato da saliva de animais doentes, na pele ou mucosa por mordeduras ou escoriações”, explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Paula Mateus.

Vacinação contra raiva para cães e gatos

Centro de Controle de Zoonoses

Endereço: Rua Julio Mobaid, s/n – Vila São Francisco

De segunda a sexta-feira: das 08 às 12 horas

Informações: 4798-6785 / 4798-6917 / 4798-6799 ou cel/whats (11) 99897-9307