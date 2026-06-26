Universal Kids celebra 20 anos de história, acolhimento e dedicação à primeira infância

Duas décadas depois do sonho, a escola segue escrevendo sua história com dedicação e compromisso com a formação das novas gerações

Escola celebra este ano duas décadas de atuação na educação infantil

Em outubro deste ano, a Universal Kids, carinhosamente conhecida como Unikids, celebra duas décadas de atuação na educação infantil. Fundada em 2006, a escola construiu uma trajetória marcada pelo cuidado, acolhimento às famílias e compromisso com o desenvolvimento integral das crianças.

A história da instituição nasceu de um sonho da fundadora e diretora Administrativa, Luciane R. N. Franco, hoje com 58 anos. Na época, ela trabalhava em São Paulo e sentia a necessidade de estar mais próxima do filho, Guilherme Afonso Franco Ventura, 25 anos, sócio-proprietário da escola, e que, na época, tinha apenas seis anos de idade.

“Meu desejo era poder estar mais próxima dele. Surgiu, então, a ideia de abrir uma escola com todos os requisitos que eu tanto procurei para oferecer a ele e que, infelizmente, não encontrei naquele momento. Resolvi investir nesse sonho, e deu certo”, relembra.

O nome Universal Kids surgiu a partir de um projeto bilíngue idealizado ainda nos primeiros anos da escola. O logotipo original era composto por seis animais ao redor do globo terrestre – três originários de países de língua portuguesa e três de países de língua inglesa. A proposta era apresentar às crianças elementos das duas culturas, explorando suas características, semelhanças e diferenças.

Embora a escola tenha mantido o contato com a língua inglesa em sua proposta pedagógica, ao longo dos anos a equipe compreendeu que, para a faixa etária atendida, outras competências fundamentais precisavam receber maior atenção. Assim, a instituição passou a concentrar seus esforços em pilares considerados essenciais para o desenvolvimento infantil.

Com razão social Núcleo de Recreação e Educação Infantil Universal Kids, a escola atende atualmente cerca de 80 crianças, com idades entre 4 meses e 6 anos, abrangendo desde o berçário até o Infantil IV, última etapa da Educação Infantil.

A instituição utiliza o Sistema de Ensino Poliedro, alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e complementa a formação dos alunos com atividades como Expressão Corporal, Musicalização, Ballet e Inglês. Além disso, desenvolve projetos anuais voltados para a Leitura, o Desenvolvimento Socioemocional e a Alimentação Saudável.

Segundo Luciane, um dos principais diferenciais da escola está na especialização exclusiva em Educação Infantil, o que permite um atendimento próximo e individualizado às crianças e suas famílias.

“Nosso trabalho procura acolher os familiares em suas inseguranças e desafios relacionados à primeira infância. Entendemos que essa é uma etapa fundamental da vida e buscamos caminhar lado a lado com cada família”, destaca.

Outro ponto de destaque é a atenção dedicada ao bem-estar das crianças que permanecem em período integral na instituição. Aspectos como alimentação, higiene e desenvolvimento socioemocional recebem acompanhamento constante, sempre associados a uma proposta pedagógica sólida e à atuação de profissionais qualificados.

A Universal Kids conta com apenas uma unidade, localizada na Avenida Santa Rita, 315, no bairro do Socorro, em Mogi das Cruzes, próxima ao Sesc. O atendimento pode ser realizado pelo telefone e WhatsApp (11) 4796-5858. Nas redes sociais, a escola está presente no Instagram (@unikids_mogi) e na página Universal Kids no Facebook.

Ao completar 20 anos de atividades, a escola celebra não apenas sua trajetória, mas também a missão que a acompanha desde o início. “O importante é que amamos o que fazemos. Nossos pequenos não são apenas números. São seres humanos que estamos ajudando a desenvolver para que se tornem pessoas do bem, com valores sólidos e princípios”, conclui Luciane.