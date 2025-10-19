UMC reforça excelência na formação médica com novo Centro Avançado em Saúde

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) inauguro neste ano, o seu novo Centro Avançado de Saúde, que simboliza a modernização do ensino e da formação prática de futuros profissionais da área. O espaço alia atendimento humanizado a recursos tecnológicos de última geração, reforçando o compromisso da instituição com a excelência na educação médica.

De acordo com a coordenação do curso de Medicina da UMC, o projeto incorporou tecnologias de ponta, incluindo manequins, simuladores e pacientes virtuais. O objetivo é proporcionar aos estudantes experiências práticas semelhantes à rotina hospitalar, mas em um ambiente seguro e acolhedor.

“O novo Centro Avançado de Saúde coloca nossos alunos em contato com situações clínicas reais, mas em um ambiente controlado, moderno e tecnológico. É um passo importante na preparação de profissionais da saúde, que alia conhecimento técnico, empatia e responsabilidade social”, afirma o coordenador do curso de Medicina da UMC, Dr. Henrique Naufel.

Localizado no térreo do prédio 1, o novo espaço foi totalmente reformulado e agora conta com laboratórios de habilidades e simulação realística, salas de briefing e debriefing, além de salas de aula equipadas com recursos multimídia e softwares de anatomia e fisiologia.

O curso de Medicina da UMC recebeu recentemente o Certificado de Acreditação do SAEME (Sistema de Acreditação de Escolas Médicas), que reconhece instituições comprometidas com a formação ética e de qualidade, em conformidade com os padrões definidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM).

O selo tem reconhecimento internacional da World Federation for Medical Education (WFME), o que amplia as possibilidades de atuação dos egressos do curso de Medicina da UMC em outros países.

Segundo a coordenação, o reconhecimento internacional e a obtenção, mais uma vez, do conceito máximo (cinco) na última avaliação do Ministério da Educação reforçam o compromisso da UMC com a qualidade do ensino e com a formação de médicos preparados para os desafios contemporâneos da saúde.

“O processo de acreditação e as melhorias no nosso Centro Avançado de Saúde refletem uma cultura de aprimoramento contínuo. Estamos investindo em estrutura e inovação para oferecer aos nossos alunos uma formação de excelência, ética e humanizada — e assim continuar sendo uma referência regional e nacional no ensino da saúde”, conclui o Dr. Naufel.

As inscrições para o Vestibular de Medicina da UMC 2026 estão abertas e seguem até 29 de outubro de 2025. A prova será aplicada em 1º de novembro de 2025. Mais informações estão disponíveis em www.umc.br/vestibularmedicina.

