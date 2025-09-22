UMC irá receber alunas do Ensino Médio no Programa Futuras Cientistas 2026

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) fará parte da edição 2026 do Programa Futuras Cientistas, desenvolvido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A iniciativa busca despertar o interesse de alunas do Ensino Médio da rede pública para a ciência e a tecnologia, aproximando-as do ambiente acadêmico e de práticas de pesquisa.

O projeto desenvolvido recebeu o título “Própolis e a Biodiversidade: Explorando Soluções Científicas para a Saúde e Sustentabilidade” e será conduzido por seis professoras pesquisadoras da universidade. A proposta é uma iniciativa nacional que incentiva a participação feminina nas áreas de ciência e tecnologia, com o objetivo é promover equidade de gênero e estimular jovens a seguirem carreiras científicas, conectando estudantes e professoras da rede pública a centros de pesquisa e inovação.

Na UMC, as selecionadas terão contato direto com práticas científicas envolvendo as própolis. As atividades incluem extração de compostos, análises físico-químicas e testes de atividade citotóxica, antimicrobiana e antifúngica. A participação nos Núcleos de Pesquisa proporcionará uma vivência prática e integrada ao conhecimento teórico.

O projeto também se conecta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com foco em saúde, educação e preservação da biodiversidade.

As inscrições estão abertas até 6 de outubro e devem ser feitas no site (futurascientistas.com.br/cadastro). A abertura oficial da edição 2026 ocorrerá no dia 5 de janeiro, em formato remoto.

Laboratórios da UMC serão palco das atividades práticas do Programa Futuras Cientistas 2026