UMC integra obra nacional que celebra os dez anos do Código de Processo Civil

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) marca presença em uma das principais publicações jurídicas do ano: a coletânea 10 Anos do CPC – Lei nº 13.105, de 16/03/2015, lançada pela Editora Mizuno. A obra reúne juristas de diferentes regiões do Brasil para refletir sobre os avanços, desafios e interpretações que marcaram a primeira década de vigência do Novo Código de Processo Civil.

A contribuição da instituição vem por meio da professora Cristiane Carreira, do curso de Direito da UMC, que assina o capítulo “Uma Visão do Código de Processo Civil de 2015 à Luz dos Direitos Humanos e seus Impactos no Processo do Trabalho”. No texto, a docente discute como o CPC/2015 incorpora mecanismos voltados à efetividade dos direitos humanos e como esses dispositivos influenciam diretamente a atuação da Justiça do Trabalho.

Com coordenação executiva do ministro do STF Cristiano Zanin e organização de renomados juristas, como Paulo Dias de Moura Ribeiro e Luiz Rodrigues Wambier, a obra também presta homenagem ao professor José Manoel de Arruda Alvim Netto, referência nacional em Direito Processual.

Além da abordagem de temas como tutelas provisórias, mediação, ética processual, desconsideração da personalidade jurídica e sistema de precedentes, o livro se destaca por oferecer uma leitura técnica e acessível, voltada a magistrados, advogados, professores, estudantes e operadores do Direito.

Ao participar de iniciativas acadêmicas de relevância nacional, a UMC reafirma seu compromisso com a produção de conhecimento e com a formação de profissionais críticos, éticos e preparados para os desafios contemporâneos do Direito.

Professora Cristiane Carreira representa a UMC em obra nacional que analisa a primeira década de vigência do Novo CPC