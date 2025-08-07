UMC e 17ª Festa Nordestina de Suzano: parceria ao bem da herança cultural

A Universidade contará com um stand exclusivo, oferecendo atendimento personalizado ao público

Entre os dias 8 e 10 de agosto de 2025, a UMC estará presente na 17ª Festa Nordestina de Suzano, um dos eventos culturais mais tradicionais da região, realizado no Parque Max Feffer, em Suzano. A celebração homenageia a rica herança cultural do Nordeste brasileiro, reunindo gastronomia típica, música e manifestações populares, com expectativa de público de até 20 mil pessoas por dia.

Reconhecida como um dos principais eventos do calendário cultural da região, a Festa Nordestina de Suzano celebra as tradições do Nordeste e promove o encontro entre diferentes comunidades migrantes, especialmente em uma cidade como Suzano, onde a presença nordestina é marcante.

Pela primeira vez, a UMC contará com um stand exclusivo, oferecendo atendimento personalizado ao público, com informações sobre seus cursos e projetos, além da distribuição de brindes.

“A UMC tem uma história pautada na transformação e no compromisso com o desenvolvimento local. Estar presente em um evento como a Festa Nordestina reforça nossa conexão com a comunidade e com a valorização da cultura brasileira”, destaca o Prof. Claudio José Alves de Brito, Pró-Reitor Acadêmico.

Além da participação da UMC, a festa contará com uma programação variada, incluindo barracas de comidas típicas nordestinas, apresentações musicais e concurso de quadrilhas juninas. Toda a renda obtida será destinada aos projetos sociais do Instituto Virtudes, ampliando o impacto social do evento.

